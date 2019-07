Toamna aceasta, Enrique Iglesias vine în România 

Toamna aceasta se anunță a fi pe una...latino! Cel puţin în Cluj, unde, pe 29 octombrie, va avea loc concertul lui Enrique Iglesias „All the hits LIVE”. Evenimentul se va organiza la BT Arena începând cu ora 20:00.

Starul latino le va dărui fanilor cele mai cunoscute piese: „Bailamos", "Rhythm Divine" , "Be With You", „Duele El Corazon”, „ Subeme La Radio”, „El Baño”, „Move To Miami” sau „I Do not Dance (Without You)”, piese care deja sunt în toate topurile internaționale.

Enrique Iglesias este considerat unul dintre cei mai influenți cântăreți latino și provoacă senzație de fiecare dată când se află pe scenă.

Concertul de la Cluj face parte din turneul „All the hits LIVE” , spectacol gândit să impresioneze publicul din toate punctele de vedere. O serie de efecte speciale, lumini și proiecții vor face ca acest show să fie o adevărată experiență. Cu turneul „All the hits LIVE”, Enrique a susținut concerte în Praga, Budapesta, Ljubljana, Oslo, Atena, Copenhaga, Lisabona și Kiev, iar până la final de an urmează să ajungă și în alte orașe importante. Pe PRO TV PLUS puteţi vedea imagini de la un alt concert special, susţinut de Andra la Londra:

FOTO: GETTY