Tom Parker, membrul trupei britanice The Wanted, a murit la 33 de ani. Cu ce boala cumplită era diagnosticat

Milioane de fani deplâng moartea lui Tom Parker, unul dintre membrii trupei de succes “The Wanted”. Artistul de 33 de ani fusese diagnosticat cu o tumoare inoperabilă pe creier în toamna lui 2020.

“Tom a fost un soț uimitor pentru Kelsey și tată pentru Aurelia și Bodhi. El a fost fratele nostru, cuvintele nu pot exprima pierderea și tristețea pe care le simțim. Vei fi pentru totdeauna în inimile noastre”, este o parte din mesajul postat de colegii lui Tom pe contul de Instagram.



Artistul a murit miercuri, 30 martie, înconjurat de familie și colegii săi de trupă: Max, Jay, Siva și Nathan. Înainte să moară, cântărețul a cerut să asculte melodia “Live Forer” a trupei Oasis.

Tom Parker filmase un documentar despre lupta cu boala nemiloasă

La un an de la diagnosticul cumplit, Tom Parker filmase documentarul “Tom Parker: Inside my head”. Cântărețul de 33 de ani fusese diagnosticat cu glioblastom de gradul IV, o tumoră pe creier inoperabilă. Anul trecut, Tom și soția sa, Kelsey, au fost invitați la emisiunea This Morning, acolo unde au vorbit despre documentar și despre lupta pe care artistul o duce cu cancerul.



“Ce vreau de la viitor? Mai mult timp cu copiii mei. Mai mult timp cu soția mea. Mai mult timp cu viața (...) Și simt că asta se va întâmpla. Am o perspectivă pozitivă asupra vieții. Și cred că atunci când iei putere și curaj de la oamenii din jurul tău, asta te ajută cu adevărat”, a declarat atunci artistul potrivit People.

Tom Parker era tatăl unei fetițe, pe nume Aurelia Rose, și a unui băiețel, pe nume Bodhi Thomas Paris.

