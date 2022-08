Tour de France vine la București pe 28 august, odată cu prima ediție L’Étape

Cei care sunt pasionați de ciclism sunt așteptați să ia startul din Piața Constituției și să pună România pe harta internațională a acestui sport. Amatorii și profesioniștii vor avea, astfel, ocazia să descopere Bucureștiul prin intermediul a trei trasee unice, dezvoltate pentru prima ediție a legendarei competiții L’Étape România by Tour de France

România a fost aleasă anul acesta drept a 20-a țară în care se va desfășura acest eveniment care scrie istoria ciclismului de aproape 30 de ani.

Competiția este o provocare pentru toți cei care vor să trăiască mix-ul unic între experiența exclusivistă ofertă de brandul Tour de France și atmosfera unui festival de ciclism pe străzile din București. Participanții pot opta pentru unul dintre cele trei trasee, în funcție de abilități. Evenimentul este deschis tuturor participanților, atât amatorilor, cât și profesioniștilor, deținători de biciclete MTB sau de șosea.

Dintre cele 3 curse, CITY ADVENTURE are o lungime de 14 km și este dedicată inclusiv copiilor de peste 10 ani. Participanții vor lua startul din zona Palatului Parlamentului și vor trece pe lângă Muzeul Național de Istorie a României, Palatul C.E.C, Primăria Municipiului București, Palatul Regal și multe alte locații-simbol ale Capitalei.

THE RIDE, al doilea traseu ca și amploare, este dedicat celor care au peste 15 ani și se desfășoară pe o buclă de 42 de km, cu startul din zona Palatului Parlamentului. Ruta trece prin puncte importante și locuri emblematice din capitală, precum Bd. Unirii, Arena Națională, Muzeul Național de Istorie a României, Palatul CEC, Primăria Municipiului București, Palatul Regal, Ateneul Român, Palatul Victoria, Arcul de Triumf, Muzeul Național de Istorie Naturală "Grigore Antipa".

Cel mai lung traseu este THE RACE, care are 85 de km și este alcătuit din 2 bucle THE RIDE, la el putând participa toți cei de peste 15 ani.

Hărțile tuturor traseelor sunt disponibile și aici:

The Race 85 KM - https://romania.letapebytourdefrance.com/route/0

The Ride 42 KM - https://romania.letapebytourdefrance.com/route/1

City Adventure 14 KM - https://romania.letapebytourdefrance.com/route/2

Cei care doresc să se înscrie în competiție, o pot face pe acest link -https://romania.letapebytourdefrance.com/registration.

Eveniment susținut de VOYO și PRO Arena