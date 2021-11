Triumf colosal pentru Janina Nectara: Ecaterina Teodoroiu pe bancnote

După doi ani de amânări, BNR anunță mult așteptată premieră monetară, bancnotă cu chipul Ecaterinei Teodoroiu, eroina din Primul Război Mondial.

Bancnota fusese programată să fie emisă încă din 2019, când Banca Națională a răspuns pozitiv campaniei “Femei pe Bancnote”, inițiate de Janina Nectara.

Aceasta a propus o listă de 100 de personalități feminine istorice, dintre care a reieșit că preferata publicului este regina Maria. La insistențele campaniei Femei pe Bancnote, BNR a creat o bancnotă aniversară, pe care era ilustrat chipul reginei Maria și al regelui Ferdinand. Dar pentru că bancnotă era de colecție, Janina Nectara a continuat să susțină că femeile românce merită o reprezentantă și pe bancnotele permanente, propunând-o guvernatorului Băncii Naționale pe Ecaterina Teodoroiu.

La scurt timp, anunțul oficial al BNR a fost făcut public. Ecaterina Teodoroiu avea să devină prima femeie din istoria României care apărea pe o bancnotă de circulație națională.

"Am plecat cu toții la drum având o singură bancnotă în gând, însă am reușit performanța de a onora meritele femeilor remarcabile pe două bancnote. Este un triumf colosal. Un triumf care aparține tuturor susținătorilor campaniei.

Acest demers de excepție este o premieră națională! Iar rezultatul, un act istoric care ridică așteptările fiicelor noastre în privința a ceea ce pot face! Nu doar că am generat o bancnotă aniversară, pe care este afișată o femeie - Regina Maria -, dar am reușit să determinăm și emiterea unei bancnote permanente cu o femeie - Ecaterina Teodoroiu. ÎMPREUNĂ, am reușit! Și tot astfel, putem reuși orice.”

Printr-un comunicat, BNR a recunoscut că “se răspunde astfel interesului public legitim, care a găsit o largă susținere la nivelul societății, susținându-se consolidarea egalității de gen și a rolului major al personalităților feminine în istoria și societatea românească”.

Demersul “Femei pe Bancnote” a fost susținut de-a lungul celor patru ani de o comunitate impresionantă de artiști și personalități din televiziune, printre care INNA, Antonia, Alina Eremia, Ami, Raluka, Irina Rimes, Ana Baniciu, Teo Trandafir, Simona Pătruleasa, Ilinca Vandici, Matei Dima, Mihai Ghiță, Paul Surugiu, Silvia Ioniță, Toni Grecu, dar și de către universități (precum Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, Universitatea de Muzică din București, Universitatea Politehnică din București) sau facultăți (precum Facultatea de Istorie a Universității București, Facultatea de Chimie, Facultatea de Geologie). S-au alăturat campaniei și muzee, licee, spitale – în onoarea medicilor femei care au făcut istorie în România (Spitalul Clinic Colentina, Spitalul Bagdasar-Arseni). De asemenea, s-au alăturat Institute de Cercetare ale Academiei Române, Aeroclubul României – în onoarea femeilor aviator - și chiar Patriarhia Română, pentru că, în final, Banca Națională să se alinieze cerințelor societății.

"Acesta este momentul istoric al fiecărei femei și al fiecărui bărbat care poate a simțit, până acum, că nu are un nume suficient de puternic sau o voce suficient de puternică să producă o schimbare majoră. Acesta e momentul istoric al tuturor celor care au îndrăznit să susțină o idee atât de ambițioasă, căreia inițial puțini îi dădeau șanse de izbândă.

După 150 de ani, am reușit împreună să doborâm o barieră culturală majoră! Ceea ce e un trimf colosal. Fiecare persoană care a semnat petiția, care a popularizat demersurile noastre, când va ține în mână noua bancnotă, trebuie să fie extrem de mândră că face parte dintr-un act istoric, pentru că împreună am scris istorie în România”, a declarat Janina Nectara.