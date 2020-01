Ultima fotografie cu Kobe Bryant în viață, un selfie realizat cu o zi înainte de deces?

Au trecut câteva zile de când Kobe Bryant a murit în urma unui accident aviatic, iar decesul său are în continuare ecouri pe întreg mamapondul.

Dacă până în prezent apăruseră fel și fel de reacții în mediul online privind moartea marelui baschetbalist american, acum pe Twitter au fost postate și două fotografii despre care se spune că ar fi ultimele cu Kobe Bryant în viață.

Potrivit jurnaliștilor americani și britanici, Brady Smigiel, un băiat în vârstă de 13 ani, a încercat să facă două selfie-uri cu Kobe Bryant, însă acestea nu au fost foarte reușite, astfel că nu le-a postat în mediul online. Însă, în urmă cu aproximativ 24 de ore, imaginile au ajuns pe internet, iar mama băiețelului a oferit și câteva detalii despre cele două poze.

13yo Brady Smigiel took these selfies @MambaSportsHQ on Saturday. Brady says as #KobeBryant was leaving the training facility, he promised to take a picture w/him & his friends on Sunday. Hear from Brady & young athletes from Mamba Sports Academy. It reopened today. @CBSLA 6pm pic.twitter.com/tEQ2mCDoKx