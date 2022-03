Ultima transmisiune a unui post TV independent din Rusia: ”Nu războiului”

Unul dintre ultimele posturi TV independente din Rusia a făcut o aluzie istorică puternică în ultimele sale momente de existență.

TV Rain, descris de New York Times drept ”un post de televiziune tineresc, independent”, a anunțat joi că va opri transmisia pe o perioadă nedefinită, din cauza presiunii de la Kremlin.

Acum câteva zile, postul a fost blocat de oficialități și, conform Time, mulți dintre angajații postului TV au părăsit țara de frică. Joi, televiziunea a difuzat ultimul său show, pe contul de YouTube.

”Nu războiului!”, a spus Natalia Sindeyeva, unul dintre fondatorii postului, în timp ce angajații părăseau televiziunea.

That’s it. @tvrain is gone. What were the final images the famed TV station chose to broadcast? There was only ever one option, of course. pic.twitter.com/mpEZuJqCAB