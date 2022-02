Ultimele cuvinte ale soldaților omorâți pe Insula Șerpilor

Toți cei 13 grănicieri care protejau micuța insulă din Marea Neagră au fost uciși ieri după ce au refuzat să se predea rușilor, sfidându-i pe cei de pe nava de război a Kremlinului: ”idi nahui” (care s-ar traduce: du-te-n p#@%!)

Într-un mesaj radio, soldaților li s-a transmis de pe nava rusească. ”Aceasta este o navă de război rusească. Vă sugerăm să lăsați armele și să vă predați pentru a evita vărsarea inutilă de sânge. În caz contrar, veți fi bombardați”.

Cu toate acestea, trupele ucrainene au refuzat să cedeze teritoriul și au replicat, în schimb: ”Duceți-vă în p..#$!”.

Apoi, soldații ruși sunt auziți, prin radio, cum îi înjură și ei pe ucraineni, înainte să-i ucidă pe toți 13 într-un bombardament aerian. Moartea acestora a fost ulterior confirmată de președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky.

Un video care circulă pe Twitter arată momentul în care insula este bombardată. Înfățișează un soldat ucrainean care se uită la camera telefonului înainte ca o bombă să cadă în apropiere.

A group of Ukrainian border guards were stationed on Snake Island, in the Black Sea south of Odessa, when a Russian warship ordered them to surrender under threat of attack.

Their response: "Russian warship, go fuck yourself."

They held their ground. All 13 were killed. pic.twitter.com/GMRsXQRSX0