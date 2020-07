Ultimele scenarii propuse pentru începerea școlii în septembrie. În ce condiții s-ar putea întoarce elevii la ore

O întrebare tot mai firească în rândul părinților, dar și în rândul elevilor este “Ce se întâmplă cu anul școlar 2020 – 2021?”. Ei bine, au fost publicate ultimele scenarii privind începerea școlii în luna septembrie și încă sunt în discuție pe masa Guvernului.

Ministerul Sănătății a redactat și publicat un document cu o serie de măsuri care ar putea fi aplicate de la 14 septembrie. Ministerul propune două sub-scenarii care presupun fie întoarcerea copiilor în școli, fie susținerea orelor exclusiv online.

Potrivit documentului realizat de Ministerul Sănătății și obținut de Edupedu.ro, Inspectoratele Școlare Județene, DSP-urile și conducerile școlilor sunt cele care decid care scenariu se aplică, în fiecare școală în parte. Hotărârea finală trebuie aprobată și de Comitetului Județean pentru Situații de Urgență.

Scenariul numărul 1

Primul scenariu presupune revenirea 100% la școală, dar cu asigurarea unei distanțe fizice între copii de minimum 1 metru (față de 2 metri cât a fost impus la examene).

Scenariul numărul 2

Al doilea scenariu avansat de Ministerul Sănătății este compus din 2 sub-scenarii:



Scenariul numărul 2 / Varianta 1:

Aceast sub-scenariu propune revenirea la școală a tuturor copiilor de grădiniță și din clasele pregătitoare – clasa a IV-a.

În ceea ce-i privește pe copiii de clasele V-VIII și IX-XII, deci de gimnaziu și liceu, Ministerul Sănătății prevede în primul scenariu hibrid revenirea lor “parțială” în clase. Concret, ar trebui să fie fizic la școală doar jumătate dintr-o clasă și să facă rotație cu cei de acasă la 1 sau 2 săptămâni. Și aici, se menține regula distanței de minimum 1 metru între elevi

Scenariul numărul 2 / Varianta 2:

Acest sub-scenariu reprezintă scenariul hibrid pesimist, în care copiii de grădiniță și cei din clasele pregătitoare – clasa a IV-a nu ar mai fi exceptați de la revenirea pe ture și prin rotație la școală. Mai exact, această variantă prevede că toți elevii, indiferent de clasă și ciclu școlar, trebuie să revină în clase doar prin rotație, câte jumătate de clasă, urmând să facă schimb cu cealaltă jumătate de clasă la 1 sau 2 săptămâni.

Scenariul numărul 3:

Al treilea scenariu propune ca școala să se desfășoare 100% online, pentru toți elevii, indiferent dacă e vorba de grădiniță, școală primară, gimnaziu sau liceu.

Nouatatea pe care o prezintă acest documentelor este că fieacre școală poate decide ce scenariu aplică, mai mult, pot decide să adopte scenarii diferite la fiecare ciclu de învățământ.

Sursă foto: Shutterstock

