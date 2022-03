Un astrolog român a vorbit despre moartea lui Vladimir Putin: „Pentru cei care îl cred atotputernic”

În ultima lună, de când Vladimir Putin a ordonat armatei ruse să invadeze Ucraina, tot mai mulți astrologi au vorbit despre finalul liderului de la Kremlin, făcând referire inclusiv la moartea acestuia.

Pe Facebook, astrologul român Cristina Demetrescu i-a făcut astrograma lui Vladimir Putin, afirmând că este foarte posibil ca moartea acestuia să fie aproape.

Iată mai jos ce a scris astrologul român pe Facebook:

„Faza e că acum, Marte, planeta războaielor, a conflictelor, a neînțelegerilor e la grad perfect cu Destinul lui natal, aspect ce se repetă și pe tranzite normale fix pe data de 30 martie. Cum ne dăm seama dacă Marte e încă aliatul lui sau dușmanul lui, aici e problema. Cu Marte pe Destin, Vladimir Putin poate fi mai rău decât până acum sau cineva i-o întoarce? Pe 25 martie, Venus trece și ea peste Destin. Venus pe harta lui Vladimir Putin guvernează două case proaste, pe cea a morții lui și pe cea a sfârșitului, a dușmanilor, a penitenței sau a dispariției sale fără urmă. Acest Venus pe harta lui e aspectat urât de ceva vreme de către Uranus, cel cu neprevăzutele, cam cum a fost "pana de curent" de pe stadion. În nebunia asta, nu cred că pe harta lui Vladimir Putin mai e vreo planetă care să-l iubească, dar Venus n-a făcut-o niciodată, decât prin narcisism, fashion si bisturiu ori acid hialuronic. Pe prima casă, un Venus chinuit si guvernând tenebre ascunse, bălți putrede cu multe schelete aruncate departe de conștiința lui, descrie ipocrizia si tendințele distructive si autodistructive ale unui personaj cu aspecte greoaie legate de părinții care l-au conceput. Casa tatălui lui Vladimir Putin seamănă bine de tot, prin aspecte sinistre, cu casa tatălui lui Râmaru (tot o Balanță ca și Vladimir Putin), iar mama e acolo unde ar fi putut să nici nu fie deloc. Venus are puterea unui Regent Global (adică mai toate planetele lui stau sub domiciliul, exaltarea sau trigonocrația lui Venus) al hărții lui, iar asta înseamnă enorm acum, slăbindu-i cam toate șuruburile în care încă se mai ține și se bâțâie a pagubă. Astfel, după 25 martie, când Venus trece peste Destin, după 24 februarie, când Saturn trecând tot peste Destin a declanșat acest război, dar a și primit instantaneu opoziții din toate direcțiile, Marte, pe 30 martie nu îi mai poate da putere, ci încă o lovitură la soclu. Iar dacă un om șubred se smucește acum, chiar că riscă să se descentreze singur. Vladimir Putin are casa 1 și casa 2 legate și pleacă din Scorpion. Casa 2 înseamnă ce bagi in gură, iar Martele natal, dincolo de lăcomia predefinită pe o astfel de casă a posesiunilor, aduce risc de înec, otrăvire, intoxicație, dar și alte lucruri mai sângeroase ce au legătură cu gâtul. Casa a doua mereu ne poate da informații despre moarte, pentru că e oglinda casei a opta, cea a morții. Vă spuneam că am dat skip la capitolele cu moartea, dar asta nu înseamnă că au dat și ele skip cunoașterii mele. Uneori omul și-o mai face și cu mâna lui. Luna neagră tranzitează casa morții, străinătatea, și e in opoziție cu Marte, dându-i apă la moară. Scriu pentru cei car îl cred pe Vladimir Putin atotputernic. Nu e sau nu mai e mult. E vulnerabil, nu mai are nicio protecție, în afară de niște ziduri, reguli, câțiva aghiotanți spălați pe creier, etc.”





