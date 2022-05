Un băiețel de 11 ani are grijă de mama și sora lui, grav rănite în atacul de la Kramatorsk

Iaroslav, un băiețel de 11 ani, a devenit cel mai mare sprijin pentru mama și sora lui geamănă, care au rămas invalide, după atacul cu rachetă de la gara Kramatorsk.

Pe 8 aprilie, două rachete rusești au lovit gara din Kramatorsk, în estul Ucrainei, atac soldat cu zeci de morți și răniți.

Temându-se de ofensiva armatei ruse, Natalia, mama a doi copii, a vrut să părăsească Donbasul. În momentul atacului, aștepta la coadă ca să cumpere ceai, împreună cu fiica Iana și cu bunica gemenilor. Iaroslav se afla în interiorul gării, păzind bagajele.

În urma exploziei, fetița de 11 ani și-a pierdut ambele picioare, iar mama - pe cel stâng. Bunica a murit pe loc.

Mama și fiica au fost transportate la spitalul din Liov, unde primesc și acum îngrijiri medicale. Natalia și Iana au povestit, într-un interviu pentru currenttime.tv, clipele de groază prin care au trecut. Mama îi arată reporterului schijele care i-au fost extrase din corp.

„Când am deschis ochii, am văzut o mulțime de oameni la pământ. Imediat am căutat-o cu privirea pe Iana. Când m-am uitat spre picioare...fără adidași. Am vrut să mă ridic, dar n-am putut”, povestește femeia.

„Când m-am trezit, am încercat să mă ridic, dar nu înțelegeam de ce nu-mi văd picioarele. Pur și simplu nu mai erau”, povestește fetița.

Iaroslav este singurul care poate avea grijă de familie. Tatăl copiilor a murit, iar tatăl vitreg a plecat la război. Băiețelul de 11 ani este mereu acolo, când mama sau sora au nevoie de ceva.



În spital, Iaroslav are mai multe sarcini: să aducă apă, să-și înveleasca mama și sora, să le cumpere cele necesare:



- Astăzi ai fost la magazin?, îl întreabă reportera.

- Da, răspunde Iaroslav.

- Și ce ai cumpărat?

- Căpșuni.

- Pentru cine?

- Mama a vrut, răspunde copilul.

Foarte curând familia va merge în Statele Unite, pentru proteză și reabilitare, potrivi unei informații publicate pe pagina de facebook a spitalului.

Sursă foto :captura currenttime.tv,

@1tmolviv



