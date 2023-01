Un fotbalist s-a pus în pat cu soția și s-a trezit lângă altă femeie. Cum a reacționat bărbatul

Peter Crouch, fostul internațional francez în vârstă de 41 de ani a fost protagonistul unei farse de zile mari. Acesta, în cadrul emisiunii „The Michael McIntyre Show”, a fost pus să identifice mai multe obiecte schimbate din încăpere, însă nu se aștepta ca soția lui să fie înlocuită cu Holly Willoughby.

Peter Crouch a acceptat provocarea emisiunii „The Michael Mclntyre Show” în care ar fi trebuit să observe obiectele înlocuite din cameră, după un minut de beznă totală. Fostul atacant a început să spună ce i se pare diferit față de momentul de început al filmării, iar după câteva secunde a realizat că partenera lui de viață, Abbey Clancy a fost înlocuită cu vedeta de televiziune, Holly Willoughby.

Reacția acestuia a fost una savuroasă, iar videoclipul s-a viralizat imediat pe rețelele de socializare:



Trust me when I say Peter Crouch's reaction is worth the wait ????

Catch up on the full episode on iPlayer! #MichaelMcIntyre #BigShow #iPlayer pic.twitter.com/BYJkWq2YtI