Un general rus obez, în vârstă de 67 de ani, trimis să lupte în războiul din Ucraina

Generalul Pavel, un veteran al războiului din Afganistan, a fost trimis de Vladimir Putin să lupte în prima linie în războiul din Ucraina. Se spune că el mănâncă cinci mese pe zi și bea o sticlă de vodcă, potrivit dailystar.co.uk.

Generalul rus are 67 de ani și cântărește aproximativ 127 de kilograme. Acest lucru însă nu a contat atunci când a fost chemat să plece la război în Ucraina. Decizia vine în contextul în care armata rusă pierde tot mai mulţi militari de rang înalt pe câmpul de luptă.

Generalul Pavel va fi acum responsabil de forțele speciale ruse care operează în regiunea de est, după ce fostul comandant al unei unități a fost grav rănit într-un bombardament de artilerie.



Due to significant losses among competent commanders, Russia has been forced to send in retired Major General Pavel to oversee a special forces unit operating in Eastern Ukraine.

Pavel is a 67-year-old veteran of Russia's war in Afghanistan. pic.twitter.com/7TvLx7Moxy