Un nou început în România: UA made in RO, o şansă la viaţă şi business pentru refugiaţii ucraineni

Asociația Pentru Bine și agenția Next Advertising lansează proiectul UA made in RO, o inițiativă de integrare a refugiaților ucraineni din România cu aptitudini, idei și spirit antreprenorial, oferindu-le şansa de a începe o viață nouă, beneficiind de sprijin financiar şi suport pe toate planurile pentru a-şi transforma ideile în realitate.

De la începerea războiului în ţara vecină, peste jumătate de milion de ucraineni au rămas în România, în încercarea de a-şi clădi o viaţă nouă. Astfel, proiectul UA made in RO îşi propune să contribuie la normalizarea vieții refugiaților şi să îi încurajeze să îşi folosească experiența și skill-urile într-o mică afacere lansată în România. Un alt obiectiv este să îi sprijine să își creeze comunități orientate pe business prin care să se ajute reciproc și să se integreze mai bine în mediul de afaceri românesc.

Proiectul are patru etape. Prima etapă presupune lansarea platformei uamadein.ro în data de 12 octombrie, unde, timp de patru sau mai multe săptămâni, orice refugiat ucrainean care are o idee de afaceri se poate înscrie prin completarea unui formular. La încheierea acestei etape, în pasul al doilea, toţi cei înscrişi beneficiază de un curs online gratuit de basic e-commerce ca să își poată vinde abilitățile, produsele sau serviciile online.

În cea de-a treia etapă, juriul format din 12 persoane cunoscute în mediul antreprenorial online, precum și reprezentanți ai sponsorilor și inițiatorului proiectului (Oana Botezatu, Veronica Soare, Mirela Dogaru, Valentina Vesler, Ioana Căbuz, Dragoș Vîlcu, Bogdan Axinia, Sorel Radu, Mihai Chișu, Gabriel Crețu, Bogdan Iliescu, Radu Savopol) vor alege 11 câștigători ai unor burse în valoare de 4.000 euro oferite de sponsori. Apoi, aceştia vor intra într-un stagiu de pregătire care va include o serie de workshopuri practice (în domeniul juridic, contabilitate, relație cu banca, ecomm avansat, social media, psihologie - adaptarea la un nou context, trecerea de la mindset-ul de refugiat la cel de antreprenor) care se vor desfășura la sediul Mindspace cu specialiști din fiecare domeniu.

Etapa finală înseamnă lansarea oficială a 11 noi businessuri, cu tot ce înseamnă promovarea lor în România, precum și sprijinirea integrării lor în mediul de afaceri local prin eticheta UA made in Ro şi prin parteneriate pentru susţinerea fiecărei afaceri în parte.

“Având în vedere că de la izbucnirea conflictului peste 2,5 milioane de ucraineni au intrat în ţara noastră şi peste 500.000 au rămas e evidentă nevoia lor de normalitate, de a regăsi liniştea unei vieţi cât mai aproape de ce aveau acasă. Proiectul nostru vine în sprijinul celor cu idei de business şi spirit antreprenorial, suntem aici să îi ajutăm să pornească o afacere în România şi să depăşescă orice fel de provocări, de la cele de limbă, la cele legate de promovare, legi, relaţia cu autorităţile, până la cele psihilogice şi emoţionale,” a declarat Alina Dăscălescu, Președinte Asociația Pentru Bine, organizatorul proiectului UA made in RO.

“UA made in RO este felul nostru de a fi alături de refugiații ucrainieni care au plecat din țară și din comunitatea lor pentru că erau în pericol. UA made in RO este un proiect de integrare gândit pentru micii antreprenori ucrainieni care vor să își deschidă o afacere în România și au nevoie de susținere. Noi, cei de la Next, admirăm spiritul antreprenorial. Și ne place valoarea pe care micile afaceri o aduc comunității. Dar mai știm și faptul că a fi antreprenor nu este deloc ușor, așa că ne-am unit forțele cu alți oameni care gândesc la fel și am creat un mic sistem de suport pentru viitorii mici antreprenori ucrainieni din România.”, a declarat Ioana Căbuz, Client Service Director, NEXT advertising, creatorul proiectului UA made in RO.

"Acesta este unul din cinci proiecte dintr-un plan internaţional BMW Group în ţările din Uniunea Europeană care au graniţă cu Ucraina pentru a oferi sprijin refugiaţilor acestui conflict. Prin efortul important de integrare pe care îl face UA made in RO, întreaga societate devine mai puternică, mai stabilă, se adaugă valorare suplimentară economiei, se promovează respectul şi toleranţa. Este un demers pozitiv pentru întreaga societate românească", declară Dr. Josef Reiter, Director General BMW Group România.

UA made in RO este posibil cu ajutorul BMW Group, susținătorul principal, alături de Kaufland, HEINEKEN Romania, MedLife, Aqua Carpatica. Partener media este Radio Guerilla. Mindspace este partener pentru susținerea workshopurilor şi întâlnirilor. Proiectul se desfăşoară cu sprijinul Multimedia Est, RAN Communication, DGASMB și Primăria Municipiului București.