Un proiect inedit își propune să creeze punți între personalul medical și restul societății

O instalație multimedia cu 40 de imagini de mari dimensiuni, surprinse în perioada când a debutat pandemia de coronavirus, va fi prezentată publicului în Piața George Enescu din București. Proiectul, numit “Don’t Take Them for Granted”, este dedicat cadrelor medicale din România.

Comunitatea UNFINISHED, care a inițiat proiectul, va prezenta imagini surprinse în perioada martie - mai 2020, cu eroii din linia întâi, atât medici, cât și asistente, portari, interni, tehnicieni, funcționari, curieri și paznici. Timp de o lună, începând cu 20 septembrie 2020, instalația va fi deschisă publicului în centrul capitalei. Accesul este gratuit, însă este nevoie de o programare online, pe site-ul www.donttakethemforgranted.orgy, în condițiile de distanțare impuse de COVID-19.

”În astfel de timpuri, avem nevoie de empatie și de o înțelegere reală a ceea ce poate însemna comunitatea”, spune Capucine Gros, cofondatoare al proiectului.

Pe fundal, va putea fi auzită vocea actorului britanic Benedict Cumberbatch.

Sursă foto: notforgranted.org