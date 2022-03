Un reporter din Marea Britanie laudă eforturile românilor de a-i ajuta pe refugiații ucraineni. „Este o lecție de umanitate”

Un corespondent al publicației britanice The Guardian a fost impresionat de felul în care refugiații ucraineni sunt tratați în România. Jurnalistul Shaun Walker a trecut marți seară granița dintre Ucraina și România, împreună cu un val de refugiați, și a văzut cât de mult se implică voluntarii din țara noastră pentru a-i ajuta pe ucraineni.

„Tocmai am părăsit Ucraina și am ajuns în România. Coadă imensă, de peste 6 ore, în vânt și zăpadă, din cauza controalelor la granița ucraineană. În partea română: mâncare, băuturi, autobuze gratuite, ajutor, voluntari, oferte de cazare. Călătorii gratuite cu trenul în România. O lecție despre tratarea civilizată și umană a refugiaților”, a scris jurnalistul britanic pe Twitter.

El a postat și poza unui anunț CFR în care refugiaților li se comunică faptul că au călătorii gratuite cu trenul pe teritoriul României.

Just left Ukraine to Romania. Huge queues of 6+ hours in snow and wind, caused by Ukraine border checks.

On the Ro side: food, hot drinks, free buses, help, volunteers, arranging of rooms. Free travel on Ro trains.

Textbook case of a civilised and humane approach to refugees. pic.twitter.com/ZzJGag6Irh