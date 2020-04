Un șofer de tir din România, care credea că pandemia de coronavirus e inventată, a murit de Covid-19

Un șofer român de tir, în vârstă de 47 de ani, s-a stins din viață la Paris. Bărbatul fusese infectat cu coronavirus.

Marian G, un român care făcea transport de marfă în Franța, punea la îndoială existența virusului ucigaș. Acum o lună, el scria pe Facebook că nu crede în agitația din jurul lui și cerea apropiaților lui să-i dea măcar o dovadă a existenței Covid-19.

„Buna ziua la toata lumea, am si eu o intrebare la cine stie sa dea un raspuns. Am vazut ca in toata lumea spun ca mor milioane de oameni si sute de milioane sunt bolnavi intrebarea mea este: a vazut cineva un om bolnav s-au un om mort de la Corona? Va rog frumos sa-mi ziceti si mie sa nu mor prost va pup”, scria Marian pe Facebook.

Trei săptămânimai târziu, bărbatul a fost internat într-un spital din Paris cu simptome de Covid-19. Deși nu avea boli cronice, bărbatul s-a stins din viață la 10 aprilie.

„M-a sunat miercuri, abia vorbea. Mi-a spus că are febră, că îl dor oasele și carnea de pe el, că e transpirat și că îi e greu să lupte cuboala (…) Am rămas şocat, când sora mea m-a anunţat că Marian a decedat de coronavirus, în spitalul din Paris în care a fost internat în urmă cu o săptămână”, a declarat o rudă de-ale bărbatului, pentru gorjeanul.ro.

Bărbatul decedat trăia de 20 de ani în Franța și avea doi copii.

Un prieten de-ai șoferului scria pe Facebook că moartea lui Marian este surprinzătoate.

„Când vă spun că am vazut, vă vorbesc despre un om, un munte de om care nu bea şi nu fumează de mai bine de 15 ani, un bărbat de 47 de ani pe care de când îl cunosc, nu l-am auzit să se plângă de vreo durere, nu vorbesc de o boală, un om cu un moral de fier şi cu o putere de luptă cum rar mi-a fost dat să întâlnesc. Acest om pe care bine vi l-aţi imaginat din puţinele cuvinte de mai sus, a fost răpus în numai 8 zile de acest virus, Covid-19”, a declarat Remus Radu.

Fotografii: Facebook/gorjeanul.ro

