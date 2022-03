Un sportiv din Rusia a dezvăluit ce înseamnă litera Z de pe tancurile rusești

De când a pornit războiul din Ucraina, întreaga planetă a vorbit despre ce ar putea să însemne litera Z de pe autovehiculele de război ale rușilor.

Până la urmă, presa a dezvăluit ce înseamnă toate literele de pe tancurile rusești, însă Ivan Kuliak, un gimnast rus în vârstă de 20 de ani care a luat medalia de bronz la Cupa Mondială de la Doha (Qatar), la paralele, și a urcat pe podium cu litera Z pe piept, a spus că semnificația este cu totul alta.

„E mai multă atenție în jurul meu după acest gest. Încerc să nu dau prea multă importanță. Ideea mi-a venit după am văzut comportamentul ucrainenilor. Au vorbit urât cu noi, comportamentul lor a fost unul inacceptabil. Nu au existat agresiuni la adresa mea, dar, în general, comportamentul lor a făcut ca situația să escaladeze foarte mult. În timpul probelor strigau «Glorie Ucrainei» sau veneau cu steagul Ucrainei pe umeri. Între timp, noi eram considerați sportivi neutri și ne simțeam incomod. A fost frustrant când s-a cerut scoaterea noastră din Cupa Mondială, deși noi nu am greșit cu nimic. Am venit să facem spectacol, dar nu am știut dacă avem voie sau nu în finală. Nu regret. Dacă ar trebui să aleg dacă să ies cu litera «Z» pe piept, aș face-o din nou. Am văzut simbolul la militarii noștri și am căutat să văd ce înseamnă. Am aflat că înseamnă «pentru pace». Nu doresc răul nimănui, ci doar am vrut să arăt care e poziția mea. Ca atlet, voi lupta pentru victorie, dar susțin pacea”, a spus Ivan Kuliak.

