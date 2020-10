Un studiu arată cât pot anticorpii dezvoltați în urma infectării cu noul coronavirus să te protejeze de reinfectare

Potrivit unui studiu publicat de Institutul Naţional pentru Sănătate şi Asistenţă Socială (THL) din Finlanda, citat de EFE şi site-ul postului finlandez de televiziune YLE, yle.fi și preluat de Agerpres , anticorpii pacienţilor diagnosticaţi cu COVID-19 se menţin în organism timp de cel puţin patru luni după infectare şi ar oferi imunitate împotriva coronavirusului în această perioadă.

Începând din luna martie, cercetarea, efectuată de THL în colaborare cu oraşul Helsinki, a analizat 129 de persoane din 39 de familii în care cel puţin unul dintre membri a prezentat rezultate pozitive la testul PCR pentru depistarea COVID-19.

Studiul a confirmat că 63 din cele 64 de persoane testate pozitiv au dezvoltat anticorpi în prima lună de la infectare şi, în plus, au identificat anticorpi la alte 17 persoane care au avut rezultate negative la testul PCR. Aproape toţi subiecţii COVID-19 pozitivi au format anticorpi în prima lună după infectare.





Majoritatea subiecţilor infectaţi au prezentate forme uşoare de boală şi nu au necesitat spitalizare.

Potrivit Institutului Naţional pentru Sănătate şi Asistenţă Socială, cantitatea de anticorpi la persoanele infectate a scăzut pe perioada monitorizării, deşi la patru luni de la infectare aproape toţi subiecţii aveau încă anticorpi.

''Rezultatele în urma studiului confirmă dovezile conform cărora anticorpii produşi după o infecţie naturală şi imunitatea potenţială ar dura cel puţin patru luni'', a declarat Merit Melin, cercetătoare la Institut şi conducătoarea studiului.

FOTO: SHUTTERSTOCK