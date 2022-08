Un tânăr căutat de polițiști pentru furt se ascundea într-un ursuleț de pluș. Cum l-au găsit oamenii legii

Un tânăr din Manchester, căutat de autorități pentru furt, a fost găsit într-un ursuleț de pluș. Oamenii legii percheziționau casa infractorului atunci când au sesizat că jucăria respiră!

Joshua Dobson este un tânăr în vârstă de 18 ani, căutat de autorități, după ce a furat o mașină, apoi a condus fără permis. Băiatul, în drumul lui spre casă, a alimentat autoturismul la o benzinărie și a plecat fără să plătească. Polițiștii din Manchester, Anglia, au percheziționat casa tânărului, locul în care infractorul s-a și ascuns.

După mai multe căutări, polițiștii au sesizat că în cameră există un ursuleț foarte mare de pluș care respiră. În acel moment, ei au început să caute în jucărie, iar Joshua a fost arestat.



Infractorul a fost condamnat la nouă luni de închisoare și va fi închis într-o instituție pentru tineri infractori din Macnhester, conform BBC.

„Acum se află în spatele gratiilor”, a transmis Poliția din Manchester.

Mai mult decât atât, un purtător de cuvânt al poliției a declarat că Joshua Dobson a fost „căutat după ce a furat o mașină în mai și a plecat fără să plătească pentru combustibil în aceeași zi”.

#JAILED | When we saw this large bear breathing during a hunt for a thief we thought something wasn't right... then we found our suspect stuffed inside!

Joshua Dodson (18) stole a car while disqualified & filled up for fuel without paying. He's sentenced to nine months in jail. pic.twitter.com/cwAGO7PvIw