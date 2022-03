Viața personală a lui Vladimir Putin a fost mereu înconjurată de o aură de mister. Liderul de la Kremlin a fost căsătorit timp de 30 de ani cu Liudmila Shkrebneva, o fostă însoțitoare de zbor. Cei doi au două fete: Maria și Katerina, însă liderul de la Kremlin nu a vorbit niciodată în public despre ele.

Despre Vladimir Putin s-a mai scris și că ar avea o fiică secretă din relația cu o fostă menajeră, dar și două perechi de gemeni cu Alina Kabaeva.

Despre cea din urmă, presa din întreaga lume spune că este iubita sau chiar soția liderului de la Kremlin. Cei doi nu au confirmat niciodată relația, iar Kabaeva, fostă gimnastă, a dispărut din atenția publică de câțiva ani.

Cine este Alina Kabaeva, presupusa iubită a lui Vladimir Putin

Supranumită “cea mai flexibilă femeie din Rusia”, Alina Kabaeva este o fostă gimnastă medaliată cu aur la Olimpiada din 2004, de la Atena.

După ce a renunțat la gimnastică, Alina Kabaeva (38 de ani) a intrat în politică. Ea a fost deputat între anii 2007-2014. În septembrie 2014, Alina Kabaeva a devenit șefa consiliului de administrație într-un trust de presă favorabil Kremlinului, Grupul Național Media. Trustul media îi aduce un venit de 8 milioane de lire sterline pe an, potrivit Mirror.co.uk.

Deși relația lor nu a fost niciodată confirmată, presa a scris că Alina i-ar fi dăruit liderului de la Kremlin două pereche de gemeni. Timp de aproape un deceniu, Kabaeva a fost poreclită în media “Prima amantă a Rusiei”.

În 2008, ziarul rus Moskovsky Korrespondent a publicat o știre în care relata că Putin a divorțat de soția sa și urma să se căsătorească cu Kabaeva. Povestea a fost negată de Kremlin, iar ziarul a fost închis la scurt timp.

Unde s-ar ascunde Alina Kabaeva, presupusa iubită a lui Vladimir Putin

Mai multe surse citate de Page Six spun că iubita lui Vladimir Putin s-ar ascunde în Elveția cu cei patru copii ai lor.

“În timp ce Putin atacă Ucraina, lovind cetățeni nevinovați și provocând o criză a refugiaților, familia sa este ascunsă într-o cabană privată și foarte sigură undeva în Elveția, cel puțin deocamdată”, a declarat una din surse potrivit Page Six.

Aceeași publicație scrie că Alina Kabaeva și Vladimir Putin au patru copii împreună.

“Alina are doi băieți și două fete gemene cu Putin, care s-au născut lângă Lugano, Elveția. Toți copiii au pașapoarte elvețiene și îmi imaginez că și ea are la fel”, a declarat o sursă pentru Page Six.

Fetele Alinei și ale lui Vladimir Putin au șapte ani și ar fi venit pe lume în februarie 2015.

Vladimir Putin disprețuiește întrebările despre viața sa personală. „Nu permit amestecul în viața mea privată. Asta trebuie respectat”, spunea într-un interviu liderul de la Kremlin.

Fotografii: Getty Images