UNTOLD 2019. Armin van Buuren pregătește un nou record în cadrul festivalului

DJ-ul olandez Armin van Buuren va avea cel mai lung DJ set din câte s-au văzut până acum în România, în cadrul UNTOLD 2019.

Dacă anul trecut a impresionat cu un show de peste 7 ore, la ediția din acest an a festivalului UNTOLD, Armin van Buuren vrea să stabilească un nou record. Organizatorii festivalului de la Cluj-Napoca au anunțat că fanii muzicii trance vor avea ziua Armin la UNTOLD.

Armin van Buuren va avea pe scena principală a festivalului UNTOLD 2019 cel mai lung set din cariera lui, LIVE, pentru toți cei care vor fi acolo între 1 și 4 august 2019.

„Setul live al lui Armin van Buuren de la UNTOLD va fi mai mult decât o performanță extinsă. Pentru această ocazie unică, DJ-ul desemnat de cinci ori cel mai bun DJ din lume va muta propria producție de festivaluri din Olanda în România”, mai spun organizatorii.

Armin van Buuren a compus imnul festivalului UNTOLD 2019

DJ-ul olandez semnează și imnul ediției din acest an a festivalului, Something Real (feat Jordan Shaw), în colaborare cu Avian Grays. Ce mesaj are Armin pentru fanii săi din România:

„Nu este un secret că festivalul UNTOLD are un loc special în inima mea, așa că atunci când a apărut această oportunitate, nu am mai stat nicio secundă pe gânduri. Este o onoare pentru mine să compun imnul oficial al festivalului, pentru ediția aniversară din acest an și sunt super încântat că, în ziua Armin la UNTOLD vom avea împreună cu publicul, cel mai lung show live pe scena unui festival, din cariera mea. Va fi magic! Vă asigur de asta”, promite Armin van Buuren.

Ascultă imnul UNTOLD 2019 mai jos!

Cu un pian idilic de muzică trance, chitare așezate pe marginea universului și voci sensibile, „Something Real” oferă versuri care descriu perfect acel sentiment magic pe care oricine îl obține atunci când găsește, în sfârșit, pe cineva care i se potrivește perfect.

Festivalul UNTOLD va avea loc în perioada 1-4 august, la Cluj-Napoca.