UNTOLD 2019. Programul complet al festivalului și artiștii noi care vin la Cluj

Pregătirile pentru UNTOLD 2019 sunt aproape de final. Organizatorii au anunțat numele ultimilor artiști care vor concerta la Cluj-Napoca în perioada 1-4 august. Iată programul complet, pe zile!

Vedeta ediției din acest an a Festivalului UNTOLD, Robbie Williams, va concerta pe scena principală de la Cluj Arena duminică, 4 august. Artistul britanic pregătește un show special și promite fanilor că totul va fi dus la suprem. Show-uri speciale vor pregăti, în acest an, Armin van Buuren, David Guetta și 3 Are Legend.

Până la Robbie Williams, fanii festivalului se vor delecta cu trupa britanică Bastille (sâmbătă, 3 august) și cu rapper-ul Busta Rhymes (vineri, 2 august).

UNTOLD 2019 – Artiști noi la festival

În line-up-ul festivalului UNTOLD mai urcă Fedde Le Grand, Kungs, The Avener Dj Set și Ummet Ozcan, Smiley, Manuel Riva și Subcarpați & Grup Iza.

Pe scena Galaxy îi vom avea pe Andrew Meller, Anna Tur, Lehar, Mahone, Mathame. Și scena Alchemy adaugă nume noi în line-up: Deliric X Silent Strike with Muse Orchestra, DJ Snow & MC Agent, DJ Undoo & DJ Faibo X, Macanache, Paraziții, Șatra B.E.N.Z. și mulți alții.

UNTOLD 2019 - Programul complet

ZIUA 1 – JOI, 1 AUGUST

SCENA PRINCIPALĂ

Ora 17.00: PARTYDUL KISS FM

Ora 19.30: SMILEY

Ora 20.45: TOVE LO

Ora 22.00: JAMES ARTHUR

Ora 23.15: TUJAMO

Ora 01.00: W&W

Ora 02.45: DIMITRU VEGAS & LIKE MIKE

Ora 04.00: 3 ARE LEGEND

Ora 04.30: STEVE AOKI

SCENA GALAXY

Ora 21.00: FLOOG

Ora 23.00: OXIA

Ora 01.00: LOCO DICE

Ora 03.30: JOSEPH CAPRIATI

Ora 06.00: ANNA TUR

SCENA ALCHEMY

Ora 17.00: ZO

Ora 19.00: K-LU

Ora 21.00: SATRA B.E.N.Z.

Ora 22.00: GRASU XXL LIVE

Ora 23.00: RONI SIZE

Ora 00.30: CAMO & KROOKED LIVE

Ora 02.00: PENDULUM DJ SET B2B FRICTION

SCENA DAYDREAMING

Ora 14.00: IV-IN

Ora 15.30: AKOS

Ora 17.00: DAVIAN

Ora 19.00: OCEANUS ORIENTALIS

Ora 21.00: AUDIOFLY

Ora 00.00: MONOLINK

Ora 01.30: LUM

Ora 03.30: BEHROUZ

Ora 05.30: VIKEN ARMAN

SCENA FORTUNE

Ora 21.00: TINLICKER

Ora 22.30: RUBEN DE RONDE

Ora 23.30: ARTY PRES. ALPHA 9

Ora 00.30: COSMIC GATE

Ora 01.45: CHRISTINA NOVELLI LIVE

Ora 02.00: CRAIG CONNELLY

Ora 03.00: MARCO V

Ora 04.00: JOHAN GIELEN

Ora 05.00: ALLEN WATTS & ALESSANDRA RONCONE

SCENA FOREST

Ora 17.30: SATELLITES

Ora 19.00: ZIMBRU

Ora 20.30: FUNKORPORATION

Ora 22.00: ALBOROSIE & SHENGEN CLAN

Ora 00.00: MORCHEEBA

SCENA TIME

Ora 14.00: NINHO B2B JAMES AKI

Ora 15.30: DJ BEATREKER

Ora 16.00: DJ L

Ora 17.00: DIGITALOVE

Ora 18.30: MOONSOUND

Ora 20.00: ANDRE RIZO

Ora 21.30: PAUL DAMIXIE

Ora 23.15: KLINGANDE

Ora 00.30: KRISTIAN NAIRN

Ora 01.30: NUSHA B2B T78

Ora 03.30: VALI BĂRBULESCU

Ora 05.00: MAESTROS DEL RITMO

SCENA EARTH SPIRIT

Ora 18.00: ANDY BENZ

Ora 19.30: AIR CEREMONY

Ora 20.30: RADIA

Ora 21.30: PHILIPPE DIB’S DESERT MIND

Ora 23.00: ANCESTRAL BLOW

Ora 00.00: INDIOS BETA’S THE FLIGHT OF AGUILA AND THE CONDOR

Ora 02.00: DJ SESSION

ZIUA 2 – VINERI, 2 AUGUST





ZIUA 3 – SÂMBĂTĂ, 3 AUGUST





ZIUA 4 – DUMINICĂ, 4 AUGUST

Fotografii: UNTOLD.COM