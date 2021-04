VAMA, două concerte pe plaja din Vama Veche, în pandemie. „O experiență mai aproape de cinematografie”

Trupa VAMA a dat startul unui sezon atipic la malul mării cu două concerte ieșite din comun, pe plaja din Vama Veche. Peste 3.000 de oameni și-au cumpărat bilete la cele două reprezentanții, defășurate cu reguli impuse de pandemie.

Cele două concerte-eveniment marca VAMA, transmise live, online, de pe plaja din Vama Veche, au fost de-a dreptul impresionante. Peste 3.000 de oameni au cumpărat bilete și au urmărit de acasă concertele de la apus - electric și de la răsărit - acustic.

Show-urile din Vamă au fost realizate cu marea în spate și elemente ce decor pe plajă, cu mobilier vechi, o Dacia 1300, o poartă deschisă către apă sau un foc de tabără pe nisip, un simbol al vamaioților, care a redat din atmosfera satului devenit expresia libertății.

Pe lângă concerte, Vama deschide Vama înseamnă o adevărată experiență cinematografică live, cu o scenografie și regie impecabile.

Vama deschide Vama a început vineri, la ora 20:00 fix, pe platforma streamerse.net, cu hitul Vama Veche, în timp ce în apă - doi delfini înotau aproape de mal. Tudor Chiril ă era desculț, cu picioarele în nisip și cu fața către mare când a observat mamiferele inteligente cum se dezvăluie în toată splendoarea lor în fața sa.

Le-a arătat și colegilor din trupă, Eugen Caminschi (chitară), Dan Lucian (bas), Lucian Clopo (tobe) care erau, la rândul lor, pe plajă cu fața spre apă, apoi a început să cânte. În tot acest timp, Gelu Ionescu (clape) îi aștepta pe toți pe scenă, apăsând clapele pianului.

Spectacolul de pe plajă, urmărit pe telefoane, tablete și laptopuri

Fanii au putut vedea de acasă imagini spectaculoase cu marea liniștită, cerul, delfinii, focul de tabără aprins, poarta deschisă care te ducea către fotoliul și canapeaua de pe malul mării, în timp ce ascultau clasicele versuri despre povestea care merge mai departe.

În tot acest scenariu, soarele a continuat să apună acompaniat de piese celebre despre mare și nu numai, de la Vama și Vama Veche. Copilul care aleargă către mare, 17 ani, Nu am chef azi, Fata în boxeri, Omul plajei, Perfect fără tine, Vara asta, Fericire, dar și ultimul single VAMA - Fuli Bon Bon au răsunat din laptopurile și telefoanele fanilor care au avut bilete la evenimentul transmis exclusiv online.

Oamenii au lăsat mii de mesaje live pe platforma de streaming, dar și pe pagina de Facebook a trupei VAMA, unde au postat fotografii și filmulețe cu ei urmărind emoționați și încântați spectacolul unic din Vamă, de acasă.

După aproape două ore, cântarea electrică s-a încheiat cum altfel decât cu Epilog, care a fost însoțit de o ploaie fină ce a început odată cu piesa și care l-a inspirat pe Tudor pentru un final neprevăzut, cântând din duba de emisie video.

Show cu repetiție, la răsărit

Evenimentul a continuat a doua zi cu alte momente deosebite, iar răsăritul a fost marcat de un alt concert special al uneia dintre cele mai iubite trupe pop-rock din România. De data aceasta, cei peste 3.000 de fani VAMA au urmărit de acasă cum răsare soarele din mare pe ritmuri acustice.

Cântarea din zori a debutat cu Calul din Marlbor și a continuat mai bine de jumătate de oră cu alte melodii din istoria ambelor trupe - Vama Veche și Vama, cu aceleași elemente fabuloase de decor de la apus și cu imagini impresionante cu marea, cerul, răsăritul și pescarii care au pornit cu barca în larg și au revenit spre mal, pe durata concertului.

Undeva în Vamă, Victoria ta, 18 ani, VST, Vino să visăm sub apă au făcut parte din playlist-ul care a însuflețit dimineața de sâmbătă, 24 aprilie, pe plaja pustie. Fanii care au avut însă bilete s-au trezit de la prima oră și au urmărit online răsăritul alături de trupa preferată.

Și de data aceasta oamenii au umplut internetul de mesaje emoționante, poze și filmulețe cu ei cum se uită la concert de acasă.

Tudor Chirilă, impresionat de organizare

„La ora acestei declarații încă sunt sub semnul celor întâmplate pe plajă. Ne-am propus, și cred că am reușit, să refacem frânturi dintr-o lume așa cum am perceput-o noi cândva - să-i zicem Vama visurilor noastre. Încă de când a apărut ideea unui concert online ne-am impus să facem altceva decât ce se făcuse până la momentul ăsta în pandemie.

Mai mult decât un concert. O experiență mai aproape de cinematografie care să reclame folosirea unui laptop sau tablete. Să poți vedea pe ecran detalii pe care nu le-ai putea vedea live. Așa că am creat această lume pe plajă, în mai multe puncte, unde am cântat, ne-am jucat sau pur și simplu am existat”, a declarat artistul.

„A fost un spectacol care de foarte multe ori ne-a surprins și pe noi, am improvizat mult, ne-am jucat în spațiul pe care l-am imaginat și am construit momente pe care nu le planificasem sau regizasem. A fost o echipă de producție numeroasă, fiecare merită menționat, dar de data asta mă voi opri la cei cu care am elaborat conceptul show-ului: Irina Moscu - scenograf, Daniel Klinger - light designer, Silviu și Bogdan Mustățea (The Brothers M) filmare și regie de emisie”, a concluzionat Tudor Chirilă.

Concertele, filmate cu 5 camere de la sol și una din dronă, au fost înregistrate și pot fi vizionate pe platforma streamerse.net până pe 4 mai. Cei care nu bilete pot achiziționa de pe platformele streamerse.net și iabilet.ro.

45 de persoane au fost implicate în organizarea celor două spectacole Vama deschide Vama.

Fotografii: PR

