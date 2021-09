Vama Neconvențional a încheiat la înălțime cel mai mare turneu național al unei trupe în 2021, la sinaia, cota 1000

Peste 10.000 de participanțI s-au bucurat de turneul trupei vama, care a străbătut 10 orașe din românia, în 10 spații inedite.

Peste 10.000 de participanți s-au bucurat de turneul VAMA Necovențional, cel mai mare turneu național al unei trupe în 2021. VAMA Neconvențional s-a desfășurat între 31 iulie și 17 septembrie și a străbătut 10 orașe, în 10 spații inedite din țară precum: Castelul Corvinilor din Hunedoara, Cetatea din Oradea, Cetatea Medievală din Târgu Mureș, Cetatea Rupea din Brașov, Centrul de Echitație R&R din Craiova Podari, Faber Community din Timișoara, Parcul Muzeului Etnografic ,,Romulus Vuia” din Cluj-Napoca, Muzeul Astra din Sibiu, Zona de Agrement Ciric Senzoria din Iași și cota 1000 din Sinaia.

Trupa Vama a încheiat la înălțime turneul, pe platoul din Bucegi, la cota 1000, într-un peisaj frumos, sub o ploaie fină, în fața a sute de oameni. Aceștia s-au bucurat de muzică, de mâncare gustoasă, băuturi calde și de aerul curat de pe munte.

Prin acest turneu, conceput ca un micro-festival, trupa Vama și-a propus să creeze comunități de o zi în jurul muzicii care ne leagă pe toți și a reușit. La fiecare eveniment au venit sute sau mii de oameni, care au cumpărat bilete pentru a pătrunde în lumi diferite, unde au trăit experiențe unice și au rămas cu amintiri frumoase. Fanii s-au conectat cu trupa mai mult decât la un concert obișnuit și au participat la probele de sunet sau chiar au repetat pe scenă cu băieții, au cântat la chitară, și au aflat mărturii noi și secrete de la ei. În fiecare loc neconvențional s-a scris istorie, s-au născut idei și povești noi, s-au reluat prietenii și s-au legat prietenii noi. În fiecare spațiu în care a ajuns Vama, echipa a adus la un loc și artiști, designeri sau meșteșugari locali, iar tipurile lor de artă s-au îmbinat perfect cu arta muzicii.

Tudor Chirilă își dorește să continue și anul viitor cu acest concept special, VAMA Neconvențional.

,,Dacă cineva ne-ar fi spus în 2019 că vom organiza un turneu național de 10 orașe în locații nu foarte simple, neconvenționale, în care în general nu se cântă... cum ar fi la poalele cetății Rupea, i-am fi spus că este nebun. Adică nici prin cap nu ne-a trecut că o echipă atât de mică, dar foarte foarte inimioasă, va reuși să capaciteze resursele unui asemenea demers. Și sigur că asta nu ar fi fost posibil fără implicarea sponsorilor care au reușit să depășească barierele clasice de comunicare și să spună da foarte repede acestui turneu. Apoi a venit surpriza turneului în sine, deoarece cu fiecare oraș am învățat lucruri și am dezvoltat acest concept de micro-festival de comunități de o zi, s-au întâmplat happening-uri ad-hoc, știu e un pleonasm, dar chiar așa a fost, că ne propusesem happening-uri și ele s-au întâmplat, câteodată luându-ne și pe noi pe nepregătite. Un exemplu e cum a fost la Hunedoara mini-concertul de chitară al celor doi puști de 14 ani, alt exemplu e atelierul de chitară de la Rupea, ș.a.m.d.. Pentru noi a fost o vară extraordinară și suntem poate una dintre puținele trupe din România, cred că suntem singura trupă din România care a reușit un turneu vara asta, iar pentru asta nu avem decât să fim recunoscători unui public absolut extraordinar, care a dat măsura fidelității lui la Sinaia, când a stat un concert întreg alături de noi, în ploaie, la baza telegondolei, unde am mutat totul de la cota 2000 din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Pentru noi asta este probabil cel mai mare câștig, faptul că am realizat încă o dată că avem un public care merge cu noi până la capăt și care este alături de noi, un public frumos, un public care în fiecare locație ne-a spus o altă poveste și probabil că și noi le-am spus lor o poveste diferită. Deja mă uit așa cu nostalgie la turneul ăsta și sper din tot sufletul să reușim să îl facem din nou și anul viitor. Gânduri bune pentru toată lumea – echipă, sponsori, public și, în general, muzica; ea nu unește pe toți”, Tudor Chirilă.

Turneul VAMA Neconvențional a fost disponibil atât pentru fanii vaccinați, cât și pentru cei care au prezentat un buletin de testare rapidă efectuat în ziua evenimentului sau un test PCR cu rezultat negativ în ultimele 72 de ore sau au făcut dovada că au trecut prin boală. Astfel, fiecare concert a avut loc în cele mai bune și sigure condiții.



Vezi și: Outfitul perfect la Untold!