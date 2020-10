Vânzare-record în pandemie pe piața de artă. Un tablou al lui Corneliu Baba s-a tranzacționat la 25.000 de euro

În plină pandemie și pe o piață de artă care se reconfigurează, casa de licitații Vikart reușește o vânzare-record prin adjudecarea lucrării „Spaime” (1977) de Corneliu Baba, cu 25.000 de euro, mai mult decât dublul estimării maxime.

Este un semnal că există în continuare apetit pentru artă, iar colecționarii români sunt dispuși să investească în artiștii români. „Este un moment important pentru noi luând în considerare în mod special contextul în care ne aflăm, destul de dificil odată cu declanșarea pandemiei. Este cu atât mai valoros acest pas, întrucât vânzarea lucrării lui Corneliu Baba depășește considerabil vânzările lucrărilor importante ale licitațiilor noastre anterioare și acest lucru nu face decât să ne insufle încredere în potențialul pieței de artă și al casei noastre de licitații”, spune Luciana Stanciu, manager Vikart.

Lucrarea adjudecată în cea de-a șasea licitație organizată de casa de licitații și intitulată ”The Art Now And Transylvanian New Wave” provine din colecția artistului și a participat la expoziția ”Corneliu Baba. Confesiuni” organizată de Maria Muscalu Albani la Muzeul Național de Artă al României în 2019. Lucrarea este reprodusă în catalogul expoziției la poziția 36 și face parte dintr-o serie de schițe realizate în anul 1977, fiind eboșa unei lucrări ce a fost pictată mai târziu.

Licitația a pus pe lista de achiziții a colecționarilor din România și opere ale unor tineri artiști din școala de la Cluj precum Cristian Lăpușan și Ștefan Curelici.

Casa de Licitații Vikart promovează artiștii contemporani atât în licitații cât și prin organizarea de expoziții ca evenimente adiacente, obiectivului principal fiind cel al tranzacționării artei moderne și contemporane românești.

