Vasile Alboiu, ILUC și Irina Voinea au transformat logo-ul PRO TV într-o operă de artă, la Festivalul SAGA

PRO TV susține cultura urbană, evidențiază vocile, talentele și îi încurajează pe români să-și arate public creativitatea, într-o manieră autentică și personală. În cadrul Festivalului SAGA, PRO TV le-a oferit unor artiști vizuali posibilitatea de a se exprima liber pe un suport special: logo-ul PRO TV. Vasile Alboiu, Creative Director PRO TV, ILUC, artist vizual și Irina Voinea, designer vestimentar, au creat împreună o operă de artă urbană.

Logo-ul PRO TV va prinde culoare și pe TV! Timp de trei zile, telespectatorii vor putea descoperi această lucrare creativă, de astăzi până duminică. „Joaca ocupă un loc important la PRO TV. Ne place să nu ne luăm întotdeauna în serios și uneori să ne distrăm în diverse feluri și situații.

Colaborarea cu Irina Voinea și ILUC a venit foarte bine în acest context de joacă. E o mică-mare poveste spusă de-a lungul și de-a latul desenelor puse pe logo-ul PRO TV. Cine are un pic de timp și nu se grăbește să ajungă la concerte o poate descoperi. S-ar putea să-i placă!”, a spus Vasile Alboiu, Creative Director PRO TV.

Fiecare literă din logo-ul PRO TV a fost transformată de unul dintre artiști, având astfel ocazia să se exprime liber. „Desenul meu este o interpretare a logo-ului SAGA, în stilul meu, inspirat fiind de cromatica lui. Suntem trei artiști, trei stiluri diferite, toate unite într-o umbrelă a unui brand mișto: PRO TV!”, și-a explicat ILUC opera.

„Este prima dată când o televiziune își pune logo-ul la bătaie pentru niște artiști, pentru a-și da frâu liber creativității. Logo-ul PRO TV este ca un canvas pe care noi am venit să ne punem amprenta. Pentru a fi sustenabili, am ales să fac un colaj din textile, din toate print-urile pe care le am din colecțiile mele. Nu am stat nicio secundă să mă gândesc, am făcut un colaj liber, am vrut să văd la final ce iese”, a declarat Irina Voinea.

În perioada 3 – 5 iunie, cei care ajung la Festivalul SAGA vor putea descoperi această operă de artă urbană, la intrarea principală.