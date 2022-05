Vedete în roz strâng donații pentru prevenția și combaterea cancerului 

Andreea Esca, Mihaela Geoana, Cristiana Copos, Camelia Sucu, Anamaria Popescu (Brinza), Dana Deac, Amalia Enache, Sabina Iosub, Mihaela Bîrzilă, Smaranda Vornicu-Shalit, Laura Fronoiu, Sonia Argint Ionescu si Nicola sunt doar cateva dintre celebritatile care s-au alaturat cauzei si au participat la Pink-Nic, evenimentul organizat de Fundatia Renasterea, pentru a pune la punct ultimele detalii inainte de cursa Race for the Cure, in urma careia ele, impreuna cu alte persoane influente din tara incearca sa stranga donatii pentru ca femeile din Romania sa poata avea acces la investigatii si tratamente de prevenire si combatere a cancerului de san si de col uterin.

Dr. Augusta Dragic a impartasit invitatelor perspectiva specialistului, in ceea ce priveste importanta controalelor medicale periodice, si motivul pentru care a ales sa sustina Campaniile dedicate Sanatatii Femeii pentru al treilea an consedutiv in calitate de Presedinte al Fundatiei Superbet. Dr Marius Geantă – Presedintele InoMed le-a vorbit invitatelor despre importanta preventiei personalizate si despre cum pot, persoanele cu influență în social media să își păstreze comunitățile online, sănătoase. O mărturie emoționantă pentru colegele sale a avut-o jurnalista Dana Deac, Ambasador al Asociației de Sprijin a Pacientului Oncologic, de 5 ori invingatoare in lupta impotriva cancerului, o lupta ce a durat 10 ani, care l-a transmis invitatelor la Pink Nic și prietenilor lor, faptul că prevenția și controalele medicale regulate au ajutat-o să își redobândească sănătatea. Florăria Iris a organizat un atelier prin care invitatele si-au creat propriile coronite de flori, iar in paralel, s-a desfășurat și un atelier de decorat prajituri: brioșe, biscuiți și cookies de morcov cu decoratiuni roz.

Romania se numara printre cele 32 de tari ale Europei la startul strangerii de fonduri in scopul preventiei si combaterii cancerului la femei, prin evenimentul caritabil international Race for the Cure care anul acesta, la cea de-a opta editie, se desfasoara din nou in format fizic pe 5 iunie, având punctul de Start/Sosire pe Stadionul Tineretului Iolanda Balas Soter.

Ediția din acest an, desfășurată sub egida Administratiei Prezidențiale, Patronajul Ambasadei Italiei la Bucureștiși având parteneri instituționali: Ministerul Sănătății, Ministerul Educației, Comitetul Olimpic și Sportiv Roman, Federația Română de Atletism, aduce, pe langa prezența la cursa fizica din București, posibilitatea locuitorilor din alte orașe din țară sau din diaspora să susțină și să doneze pentru femeile din România pentru prevenția și combaterea cancerului de sân și de col uterin, prin intermediul platformei europene www.raceforthecure.eu/ro.

Înscrierile și donațiile pentru România se pot face și pe siteul www.fundatiarenasterea.ro . O inscriere in cursa este de 50 de lei si se va transforma intr-un test Babes-Papanicolau, iar 4 inscrieri vor insemna o mamografie.

La edițiile digitale ale cursei Race for the Cure România, din 2020 si 2021 s-au înscris 2.461 de participanți și tot atâtea teste medicale gratuite au fost oferite femeilor vulnerabile, la Centrul Medical de Excelenta Renașterea din București și prin intermediul Unității Medicale Mobile Renașterea.

Participanții la cursa din 5 iunie, de pe Stadionul Iolanda Balaș Soter se vor bucura, alături de familie, colegi si prieteni de o mulțime de surprize:

• Program de încălzire pe muzică,

• Jocuri educative și activități distractive pentru copii,

• Photo fun booth,

• Premii pentru locurile 1,2 și 3 la fiecare categorie: Femei- 5K, Bărbați- 5K, Învingătoare în lupta cu cancerul– 0,5 K, Fete (5-7 ani, 8-10 ani, 11-14 ani)– 0,5 K, Băieți (5-7 ani, 8-10 ani, 11-14 ani)– 0,5 K.

La fiecare dintre edițiile anterioare a fost foarte apreciată competiția între echipe (licee, ambasade, companii) pentru cea mai numeroasă, gălăgioasă, amuzant costumată, generoasă sau inimoasă echipă.

Înscrierile se pot face fie online, pe fundatiarenasterea.ro, raceforthecure.eu/ro, fie la sediul Fundatiei Renasterea (de unde se pot ridica si tricourile de concurs), fie chiar in dimineata zilei de 5 iunie, direct de la Stadionul Tineretului Iolanda Balas Soter.

Multumim pentru implicare, sponsorilor si sustinatorilor evenimentului Race for the Cure –2022:

Sponsor Diamond: Fundatia Superbet

Sponsor Gold: Kultho

Sponsor Silver: Novartis, Astrazeneca, MSD

Sponsor Bronze: Catena, Pfizer, Roche, Banca Transilvania, Cec Bank

Sustinatori; Kpmg Legal, Hervis, Coca Cola, Tuborg, Granini, Iconic

Parteneri media principal: PRO TV

Parteneri media: TVR, Antena 3, Agerpres, Trinitas TV, Magic FM, ELLE, Femeia de azi, Alist Magazine, United Media

Date statistice despre cancerul la femei in Romania

Peste jumătate din pacientele cu cancer din Romania (58,4%) sunt diagnosticate abia în stadiile III și IV, comparativ cu statele europene, unde 70-80% din cazurile noi de cancer sunt depistate în stadiile incipiente ale bolii (0, I și II).

Cancerul de sân este unul dintre principalele cauze de mortalitate pentru femeile din România: prima cauză pentru categoria de vârstă 15 – 49 de ani, a treia cauză pentru categoria 50 și 69 de ani și a patra ca dizabilitate (Globocan, 2018).

Anual, conform estimărilor, sunt diagnosticate cu cancer mamar 9.629 de femei la nivel național, iar numărul deceselor se ridică la 3.209. Printr-un calcul simplu, corelând statistici locale cu cele europene, poate fi estimat că, în condițiile în care rata mortalității în România ar fi similară cu cea europeană, numărul de decese ar fi 2.406, ceea ce înseamnă că înregistrăm un număr suplimentar de 800 de decese anual, comparativ cu statele europene. Mai mult, conform datelor analizate în cadrul studiului, fiecare persoană decedată din cauza cancerului de sân a pierdut prematur aproximativ 13 ani de viață. De asemenea, anual, peste 1.800 de femei mor în România din cauza cancerului de col uterin și aproape 3.400 sunt diagnosticate cu această boală. Incidența este de 2,5 ori mai mare decât media Uniunii Europene.

Informatii despre Race for the Cure

Race for the Cure reprezinta cel mai important eveniment global de constientizare, educare si strangere de fonduri pentru cancerul de san. Inaugurata in anul 1983, Komen Race for the Cure a evoluat de la o cursa cu 800 participanti in Dallas, la peste 150 de curse, pe 4 continente, cu peste 1.6 milioane de participanti in intreaga lume.

Pentru Fundatia Renasterea, acest eveniment reprezinta, in egala masura, un bun prilej de a promova mesaje pentru prevenirea si depistarea precoce a cancerului, de a reaminti femeilor ca cel mai bun tratament este preventia, iar informarea corecta, sportul si optimismul, sunt reteta propriei noastre sanatati. Cele cinci editii ale evenimentului desfăsurate in format fizic s-au bucurat de participarea a peste 15.000 de persoane, din care peste 300 invingatoare in lupta cu cancerul.