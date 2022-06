Vedetele PRO TV, întoarcere în copilărie printr-un nou concept prezentat la iLike IT!

Astăzi, 1 Iunie, câteva dintre vedetele PRO TV au avut parte de cea mai frumoasă surpriză de Ziua Copilului, și anume de o sinteză între copiii ce obișnuiau să fie și adulții ce sunt acum. Aceste contopiri de imagini au fost prezentate în cadrul rubricii iLike IT de la Știrile PRO TV de dimineață.

Iulia Ionescu, prezentatoare iLike IT, a prezentat o fuziune între poze recente cu Andreea Esca, Paula Herlo, Lavinia Petrea, Amalia Enache și Rareș Năstase, și imagini din copilăria acestora. Sursa de inspirație care a stat la baza acestui concept a fost chiar artistul Ard Gelinck, care a lansat un astfel de trend pe platformele de socializare. Acesta a realizat numeroase fotografii asemănătoare pentru celebrități, precum Janet Jackson, Christian Bale, Brad Pitt, Ellen Degeneres, Millie Bobbie Brown și Michael Jordan.

„Mi-am dorit să fac ceva diferit de 1 Iunie. Copii am tot avut în platou, dar nu și pe colegii mei... în această ipostază. Este foarte multă nostalgie și emoție într-o astfel de imagine. Este minunat să vezi copilul din tine... lângă tine. Recunosc, nu am reușit să facem o treabă la fel de bună ca artistul Ard Gelinck, de la care ne-am inspirat, dar nu a fost ușor nici să obținem aceste fotografii fără ca vedetele noastre să afle. Am vrut să fie o surpriză, așa că am lucrat pe imaginile pe care le-am găsit”, a declarat Iulia Ionescu, prezentatoare iLike IT.

Surpriza realizată vedetelor PRO TV a stârnit o mulțime zâmbete. Andreea Esca, Paula Herlo, Lavinia Petrea, Amalia Enache și Rareș Năstase s-au bucurat de amintirea primilor ani de viață. De asemenea, Iulia Ionescu încurajează toți telespectatorii să ia parte la acest trend și să posteze pe conturile lor de socializare poze din perioada copilăriei.

