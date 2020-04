Veste bună pentru posesorii de abonamente și bilete la festivalurile Untold și Neversea. Ce decizie au luat organizatorii

Posesorii de abonamente și bilete pentru ediția din 2020 le pot transforma gratuit în bilete și abonamente pentru oricare din următoarele trei ediții.

"Ca organizatori ai celor mai mari festivaluri din România, UNTOLD și NEVERSEA, ne dorim mai mult ca oricine să avem șansa să aducem bucuria festivalurilor și în acest an, în cele mai sigure conditii. Avem o responsabilitate față de zecile de mii de oameni care au avut încredere în noi și în acest an și au achiziționat deja abonamente la festival. Astfel, anunțăm că toți fanii UNTOLD și NEVERSEA, care sunt în prezent posesori de abonamente sau bilete pentru ediția 2020, au posibilitatea să își transforme, gratuit, abonamentele sau biletele din acest an în abonamente sau bilete ANYTIME, valabile timp de 3 ediții.

Toți cei care au achizitionat deja un abonament, de orice fel, chiar și bilet de o zi, pot opta pentru schimbarea acestuia în ANYTIME, care asigură accesul la una din următoarele 3 ediții de festival, indiferent de data la care va avea loc (inclusiv în acest an). Toate caracteristicile abonamentului inițial rămân aceleași, în continuare, iar termenul de schimbare în ANYTIME este valabil 10 zile, începând de astăzi, 27 aprilie 2020", au declarat organizatorii festivalurilor Untold și Neversea.



Posesorii de bilete sau de abonamente au două modalități de modificare:

• automată, din platforma de check-in

• manual, din site-urile www.untold.com și www.neversea.com



În plus, pentru cei care doresc încă să cumpere abonamente la festivaluri, tot îcepând de azi sunt disponibile la vânzare numai abonamente ANYTIME – General Access și VIP. Prețurile sunt următoarele:

• UNTOLD ANYTIME PASS General Access – 174 euro + taxe

• UNTOLD ANYTIME PASS VIP – 399 euro + taxe

• NEVERSEA ANYTIME PASS General Access – 136 euro + taxe

• NEVERSEA ANYTIME PASS VIP – 210 euro + taxe

Fanii festivalului pot găsi mai multe informații pe www.untold.com și www.neversea.com



