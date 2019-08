Veste cumplită la Hollywood! Peter Fonda, celebrul actor din filmul "Easy Rider" a murit

Actorul din pelicula Easy Rider s-a stins vineri. Avea 79 de ani.

Anunț groaznic venit de la Hollywood. Actorul Peter Fonda a murit la 79 de ani, din cauza unor probleme respiratorii cauzate de cancerul la plămân.

Conform, CNN familia actorului american este distrusă în urma acestei veste: "Cu adâncă tristeţe anunţăm că Peter Fonda s-a stins. Este unul dintre cele mai triste momente ale vieţii noastre, nu suntem în stare să găsim cuvintele potrivite ca să explimăm durerea din inimile noastre." , a declarat familia într-o declarație de presă.

Peter Fonda died surrounded by family. In Hollywood and beyond, he is being remembered as a one-of-a-kind man and talent. https://t.co/OQg6OVg2xd