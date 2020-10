Vești bune din Suedia, țara care a ales o strategie complet diferită de restul lumii în combaterea noului coronavirus

În timpul pandemiei, cele mai mari controverse la nivel geopolitic, dar și social, le-au stârnit măsurile relaxate luate împotriva noului coronavirus de către Suedia.

Țara scandinavă nu a impus izolare completă, nu a închis toate școlile și nu a apelat la blocaje pentru care au optat alte țări. Motivul principal invocat a fost că acest gen de strategie nu are cum să funcționeze pe termen lung, în condițiile în care pandemia va mai dura cel puțin până la găsirea unui vaccin sau a unui tratament extrem de eficace.



Arhitectul acestei strategii este epidemiologul principal al Suediei, Anders Tegnell, devenit pentru mulți un adevărat erou.

1/7 Here are the highlights from today's Swedish Pub. Health Agency press conference 20/10/20:

-Increase in cases hasn't made sign. impact on healthcare

-ICU wth covid still at low levels

-30 CV patients in ICU in Sw, 9% of ttl

-35% spare ICU cap.

-9 regions wth 0 CV cases ICU pic.twitter.com/vzdA5ImcEr