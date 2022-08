Vești proaspete despre noii speakeri ai Conferinței Globale IAA “Creativity4Better” 2022

Suntem mândri să anunțăm o parte din speakerii de top, pregătiți să vă inspire pe scena Conferinței Globale IAA “Creativity4Better”!

Revenim anul acesta, în persoană, la Conferința Globală IAA “Creativity4Better”, pentru a analiza o temă de actualitate în viața noastră de zi cu zi: “Back To The Human Touch in Communication”! Pe 3 Noiembrie 2022, în București, ni se vor alătura speakeri de cel mai înalt calibru, cu un portofoliu de proiecte impresionant și experiențe uimitoare. Aruncă o privire mai jos pentru a-i cunoaște mai bine:

Il prezentăm pe Stéphane Xiberras, President & Chief Creative Officer BETC France, o agenție de publicitate de top din Europa și din întreaga lume. Considerăm că Stéphane va avea un impact profund asupra publicului nostru, la fel cum a avut un impact extraordinar și asupra industriei, fiind inventatorul CAI (Inteligență Artificială Creativă), un robot software unic care creează advertising și arată dezavantajele industriei.Il prezentăm pe Stéphane Xiberras, President & Chief Creative Officer BETC France, o agenție de publicitate de top din Europa și din întreaga lume. Considerăm că Stéphane va avea un impact profund asupra publicului nostru, la fel cum a avut un impact extraordinar și asupra industriei, fiind inventatorul CAI (Inteligență Artificială Creativă), un robot software unic care creează advertising și arată dezavantajele industriei.

Mihnea Gheorghiu a intrat în publicitate pe când era doar un tânăr ambițios de 19 ani din București. Acum, este Chief Creative Officer la Publicis Italy & Le Pub Amsterdam. De-a lungul carierei, a lucrat în centre de creativitate globale din întreaga lume, precum Hamburg, Paris, Londra, Madrid, Toronto, New York și Amsterdam. Pe lângă aceste acolade, Mihnea a câștigat peste 200 de premii de-a lungul anilor, iar anul acesta, el și echipa sa au adus acasă 24 de premii Cannes Lions. Mihnea este un creator căruia îi place să se gândească mereu la lucruri noi de spus sau la moduri noi de a spune aceleași lucruri - ingeniozitatea este totul pentru el!

Ultimul speaker care ni se alătură anul acesta este John Schoolcraft, Chief Global Creative Officer, Oatly. Acest lider creativ global a reprezentat o parte integrantă a transformării brandului producător de băuturi de ovăz Oatly, având o tradiție pe piață de 30 de ani, într-o prezență globală, pe care o cunoaștem și o iubim cu toții. El este creierul din spatele Departamentului Oatly Mind Control, o echipă creativă care înlocuiește complet departamentul tradițional de marketing, întrecând astfel toate așteptările noastre!

O întâmpinăm din nou pe Kasia Madera, jurnalist și prezentator la BBC News, ce a revenit în rolul ei de gazdă și anul acesta, similar edițiilor anterioare. Cu o experiență de peste 20 de ani în domeniul audiovizualului, Kasia știe ce înseamnă să gestionezi un subiect semnificativ live. Kasia a transmis în mod regulat pe tot parcursul perioadei Covid-19, iar recent a raportat de la Medyka, granița polono-ucraineană, unde a vorbit cu refugiați și voluntari.

Îi urăm un călduros bun venit și lui Bolanle Olukanni, câștigătoarea premiului “Future Award”, prezentator TV și radio. Îi mulțumim că a acceptat să ni se alăture în calitate de gazdă anul acesta, alături de Kasia Madera. Pe lângă faptul că este realizator de film și are un deceniu de experiență în radiodifuziune, Bolanle este o aliată a femeilor vulnerabile, prin intermediul ONG-ul ei “God's Wives” și fundației “Olukanni Legacy Foundation”.

Suntem bucuroși, de asemenea, să vă anunțăm că am pregătit o zi plină de workshop-uri la Athenee Palace Hilton, pe 2 noiembrie, pentru a face cunoștință cu universul și subiectele conferinței. Workshop-urile se vor concentra pe subiecte precum: Creativitate în comunicare, Sustenabilitate, Metavers și NFT, Cum să vă creați propriul TikTok și multe altele.

Vă invităm, așadar, pe 2 și 3 Noiembrie, la Conferința Globală IAA, pentru a vă lăsa inspirați de speakerii noștri de top!

Dorim să mulțumim Ministerului Culturii din România și partenerilor evenimentului nostru:

Precum și tuturor partenerilor noștri media:

Nu ratați cea de-a 6-a ediție a Conferinței Globale IAA “Creativity4Better” 2022!

Pentru mai multe informații, accesează site-ul nostru:

IAA România este cea mai mare și reprezentativă asociație profesională a industriei de marketing, comunicare și media, un parteneriat strategic unic, care reprezintă interesele a peste 110 de companii active în industrie: clienți, agenții de publicitate și media și instituții media. Obiectivul IAA este de a transforma România într-un hub creativ global, devenind astfel busola industriei de marketing și comunicare.

IAA România este afiliată IAA Global cu sediul în New York și sucursale în peste 56 de țări. Pentru activitatea sa la cele mai înalte standarde de excelență, IAA România a primit premiul Global IAA Inspire de trei ori - pentru cea mai activă și creativă asociație afiliată din lume.