Victoria Bonya, acuzată că a publicat un video tragic. Rusoaica a filmat avalanșa în care și-a pierdut viața o alpinistă celebră

Celebra alpinistă americană Hilaree Nelson a murit pe 26 septembrie în Nepal, în timp ce cobora Muntele Manaslu din Himalaya, din cauza unei avalanșe. Rusoaica Victoria Bonya, care se afla și ea pe munte, a surprins momentul tragic și l-a publicat pe Instagram. După ce oamenii au judecat-o pentru acest gest, influencerița l-a șters.

Nelson și partenerul ei, Jim Morrison, au escaladat vârful de 8,163 de metri al Muntelui Manaslu luni dimineață. La coborâre, Jim a schiat primul, iar la câteva minute a urmat și prietena lui. La un moment dat, a privit în spate și a văzut că s-a pornit o avalanșă, scrie theguardian.com.

„A fost luată de picioare și dusă pe o pantă îngustă de zăpadă pe partea de sud (opusă rutei de alpinism) a muntelui”, a povestit Morrison, pe Instagram. Am făcut tot ce am putut pentru a o localiza, dar nu am reușit să cobor pe acea pantă. Mi-am petrecut ultimele două zile căutând din aer, cu un elicopter (...) Sunt devastat de pierderea ei.”



În 2012, Hilaree Nelson devenea prima femeie care a urcat atât vârful Everestului, cât și vârful muntelui adiacent Lhotse în 24 de ore. Morrison a scris că el și o echipă de salvare au aterizat la o altitudine de aproximativ 6000 de metri și i-au găsit cadavrul lui Nelson miercuri dimineață.