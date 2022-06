VIDEO Billie Joe Armstrong, solistul trupei Green Day, amenință că renunță la cetățenia americană. „Ce țară mizerabilă”

Billie Joe Armstrong a concertat cu trupa sa la Londra și, în timpul unei pauze, solistul a înjurat autoritățile din propria țară din cauza deciziei Curții Supreme de Justiție de a scoate avortul în afara legii. Cântărețul i-a anunțat pe fani că e gata să renunțe la cetățenia americană și să se mute în Marea Britanie.

Reacție virulentă a solistului Billie Joe Armstrong, de la Green Day, care și-a catalogat țara „mizerabilă” și a taxat drept „stupidă” decizia Curții Supreme de Justiție de a interzice femeilor dreptul constituțional la avort.

Discursul artistului a fost primit cu aplauze, mai ales când solistul a anunțat că vrea să renunțe la cetățenie și să părăsească țara care l-a dezamăgit.

„La naiba cu America, renunț la cetățenie! E prea multă prostie în lume, ca să te întorci la acea scuză nenorocită pentru o țară”, a spus artistul, cu trimitere la decizia Curții Supreme.

#GreenDay #RoeVWade #hellamegatour

billie joe’s statement on roe vs wade at london hella mega tour last night pic.twitter.com/6cJx4oa6I1