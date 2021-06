VIDEO | Ce nu s-a văzut la TV la EURO 2020: Un parașutist a aterizat pe gazon înainte de Franța – Germania

După prima etapă, Porgutalia și Franța se află pe primele două poziții, reușind să le învingă pe Ungaria (3-0), respectiv Germania (1-0). Și, așa cum era de așteptat, meciurile nu au fost lipsite de faze inedite.

Spre exemplu, înainte de meciul Franța – Germania, disputat la Munchen, chiar atunci când echipele se aflau la încălzire, un activist Greenpeace a aterizat cu parașuta pe gazon, protestând împotriva unuia dintre sponsorii competiției și a combustibilului folosit de mașinile produse de acesta.

Can't believe I just caught this on video. Parachuted into the stadium, got caught in the spider cam and nearly crashed into the crowd. Hope he's ok! #GERFRA #EURO2020 pic.twitter.com/PJ49WYdFM9