VIDEO | Imagini desprinse din filmele de groază. O femeie a fost împinsă în fața metroului

În timp ce aștepta metroul, o femeie a fost împinsă în mod brutal pe șine de un tânăr. Scenele șocante au fost surprinse cu ajutorul camerelor de supraveghere într-o stație din Bruxelles.

Din fericire, femeia a reușit să scape după ce mecanicul a oprit la timp metroul. „Conductorul a reacționat foarte bine, dar este în stare de șoc, la fel ca și victima”, a declarat Guy Sablon, purtătorul de cuvânt al STIB, pentru publicația The Brussels Times.

La sosirea ambulanței și a poliției, victima se afla în stare de șoc, fiind transportată de urgență la spital. Din fericire, femeia a ieșit de sub observația medicilor rapid. “În urma investigațiilor făcute prezenta doar câteva leziuni minore pe corp. I s-au administrat calmante, apoi pacienta a fost externată”, au declarant medicii.



Autorul faptei a fost găsit de poliție la scurt timp după agresiune, însă într-o altă staţie de metrou, și a fost plasat în detenție. Surse belgiene menționează că tânărul are 23 de ani, e francez, originar din regiunea Nancy și urmează să fie supus unei expertize psihiatrice, a precizat parchetul. Deocamdată nu se cunosc motivele pentru care a produs agresiunea, însă potrivit mai multor anchete, francezul e deja în vizorul poliției franceze din cauza furturilor multiple și a traficului de stupefiante. Atacatorul nu are un domiciliu stabil în Belgia și din primele investigații, poliția spune că tânărul nu are nicio legătură cu victima.

