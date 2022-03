VIDEO Nava de război care i-a atacat pe grănicerii din Insula Șerpilor, scufundată în apropiere de Odesa

Dacă roata se învârte mereu, în cazul marinarilor ruși care au deschis focul asupra Insulei Șerpilor la debutul războiului din Ucraina a făcut-o mai devreme decât se anticipa. Nava de război din Rusia care a lansat atacul asupra grănicerilor ucraineni a fost lovită de o rachetă lângă Odesa.

Conform Forțelor Navale Ucrainene, nava de război rusească Vasily Bykov a fost implicată într-un schimb de focuri cu trupele ucrainene care apărau orașul Odesa, luni dimineață.

Ofițeri ai Marinei Militare Ucrainene, citați de The Times, au declarat că nava a fost lovită de o rachetă trasă de pe uscat și avariată. Ulterior, conform unor imagini video postate pe rețelele sociale, Vasily Bykov s-a scufundat.

Russian Nav's Project 22160 patrol ship Vasily Bykov was damaged by a Ukrainian multiple launch rocket system in the Black Sea near #Odesa. The ship sank today. There is no information about its crew yet. pic.twitter.com/C5a3pY1IgK