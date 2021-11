VIDEO Panică la Festivalul Astroworld din Houston: 8 oameni au murit după ce au fost călcați în picioare

Tragedie fără margini în Houston, Texas, în acest weekend. Opt oameni au murit și câteva sute au fost răniți în timpul Festivalului Astroworld organizat de Travis Scott. Mii de participanți s-au călcat în picioare în urma unei busculade produse aproape de scenă.

Cuvintele nu pot descrie ceea ce s-a întâmplat vineri seară în Houston, Texas, în timpul Festivalului Astroworld organizat de rapperul Travis Scott. Peste 50.000 de oameni s-au înghesuit aproape de scenă ca să asiste la concertul artistului, fără a ține cont de măsurile de protecție.

Mii de oameni s-au călcat în picioare, iar unii au fost striviți de muțimea care încerca să ajungă la scenă. La un moment dat, toți participanții la festival care au luat cu asalt primele rânduri din zona de concerte încercau cu disperare să iasă din „cleștele” format din mulțimea furibundă.

„Înainte să vină Travis, am observat că era o bătaie cu sticle în zona de acces general, oamenii aruncau cu sticle și cu prosoape de hârtie. La fel și la secțiunea VIP, se arunca cu lichide. Când Travis a ieșit pe scenă, oamenii s-au agitat și mai mult, îmbulzindu-se. Simțeam o presiune din ce în ce mai mare pe măsură ce oamenii erau mai extaziați. Eram, pur și simplu, strivită. Simțeam că voi muri”, a spus o tânără care a scăpat ca prin minune din învălmășeală.

Imaginile surprinse de participanții la festival sunt răvășitoare.

Autoritățile sunt bulversate și ele și încearcă să înțeleagă cum a pornit totul. Până acum au numărat 8 persoane decedate, printre care și un adolescent de 14 ani. Vezi galeria foto mai jos! Alte câteva sute de persoanei au fost tratate la fața locului de medici și paramedici.

„Am avut cel puțin opt decese confirmate. Opt decese confirmate și am avut zeci de persoane care au fost rănite aici la acest eveniment. Am avut o prezență de aproximativ 50.000 la evenimentul Travis Scott Astroworld Festival. Ceea ce știm este că aproximativ la ora 9:00 - 9:15, mulțimea a început să se comprime spre partea din față a scenei și asta a provocat o oarecare panică și a început să provoace unele răni. Oamenii au început să cadă, să devină inconștienți și s-a creat o panică suplimentară”, a declarat Sam Pena, șeful pompierilor din Houston, conform People.

Rapperul Travis Scott, care organizează festivalul în fiecare an, a fost dat în judecată de un participant pentru tragedia care, spune el, „putea fi evitată”. Manuel Souza susține că a fost rănit în urma panicii create la concertul lui Scott și îi cere rapperului daune de un milion de dolari.

Mai mult, lui Travis Scott i s-a reproșat că a continuat să cânte, în ciuda faptului că vedea ce se întâmplă în fața lui, iar mulțimea îi cerea cu disperare să oprească evenimentul.



It's not a panic victim #ASTROWORLDFest but narko distribution on #Fest. On stage, one of the performers observes the resuscitation action and continues the show.#AstroWorld2021 #panic #injuries #Houston #ASTROWORLDFest #TravisScott #AstroWorld #Houston #KHOU11 pic.twitter.com/qPvj6uczkJ