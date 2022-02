VIDEO Tachiști ruși, rămași fără combustibil în Ucraina. Un bărbat s-a oferit să-i tracteze până acasă

Un ucrainean care circula cu mașina personală pe un drum din afara localității a dat peste o coloană de blindate rusești. Bărbatul s-a oferit să-i tracteze până acasă, în patria mumă.

Clipul, distribuit pe rețelele sociale, a devenit viral după ce internauții l-au distribuit masiv. În imagini se poate vedea o coloană de tancuri trase pe dreapta.

Un bărbat din Ucraina, care conducea un vehicul civil din sens invers, s-a oprit să afle care e problema militarilor. Iată dialogul tradus în limba română:

- S-a stricat? Ați rămas în pană, băieți?

- Am rămas fără combustibil...

- Pot să vă tractez eu, înapoi în Rusia?

- [Râsete]

- Știți unde mergeți?

- Nu, nu… (neinteligibil)

- Către Kiev, la naiba… Ce se mai aude la știri?

- Totul e de partea noastră, ai voștri și prizonierii se predau... Pentru că băieții nici ei nu știu încotro se duc.

Vezi VIDEO mai jos!

A priceless exchange of a brave Ukrainian citizen with Russian army stuck out of fuel. ENGLISH SUBTITLES.

[Thanks to my Ukrainian friend for transcription and translation] pic.twitter.com/Rar3WRXEwD