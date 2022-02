VIDEO Un bărbat din Kiev, în pericol după ce un vehicul blindat rusesc a trecut peste mașina lui

Un bărbat care se deplasa cu autoturismul pe o șosea din districtul Obolon al capitalei Kiev a fost călcat de un vehicul blindat al Armatei ruse. Imaginile video surprinse de localnici arată că echipajul mașinii de război a făcut o manevră intenționată.

Invadarea Ucrainei a devenit un război total, îndreptat inclusiv împotriva civililor. Contrar celor susținute de liderul de la Kremlin, Armata rusă și-a îndreptat acțiunile violente și împotriva locuitorilor capitalei Kiev.

Un bărbat care se deplasa cu autoturismul pe o șosea din oraș a fost lovit în plin de un vehicul blindat al Armatei ruse. Echipajul a virat brusc, intenționat, spre mașina sa, care venea din sens opus.

Imaginile surprinse de locuitorii capitalei vorbesc de la sine.

La scurt timp după ce soldații ruși s-au îndepărtat, locuitorii Kievului s-au apropiat de mașina strivită. Au constatat că bărbatul este în viață și l-au scos, pe brațe, din vehicul.

Imaginile video realizate la fața locului surprind lupta supraomenească a ucrainenilor prezenți de a-l scoate teafăr pe bărbat dintre fiarele contorsionate.

#Ukraine

A man was taken out alive from a car that was under the tank. ❤️???????? pic.twitter.com/EYsIno0fwN