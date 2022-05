VIDEO | Un soldat rus a fost omorât de ucraineni în timp ce făcea live pe TikTok! Clipul, viral pe net

O filmarea realizată de un soldar rus pe frontul din Ucraina s-a viralizat rapid în mediul online, după ce militarul a fost ucis de un obuz.

Potrivit presei din străinătate, rusul făcea live pe TikTok și spunea că misiunea lor în acea zonă s-a încheiat cu succes, afirmând că a fost o operațiune de nota 5+ (echivalentul notei 10 în România), în momentul în care lângă el a căzut un obuz trimis de armata ucraineană.

Attention! Graphic video! The Russian unit commander from #Kadyrovites was killed by the shell at the moment of live reporting on social media TikTok that their mission was completed successfully with only one wounded. pic.twitter.com/SugqOFaPZ9