VIDEO viral. Un grup de ucraineni încearcă să blocheze un iaht al lui Roman Abramovich la intrarea în port

Gest inconștient al unor ucraineni, surprins de niște trecători în portul Bodrum din Tucia. Ei au încercat să împiedice un iaht din portofoliul miliardarului Roman Abramovich să tragă la chei.

Un iaht de aproape 140 de metri lungime, care ar aparține miliardarului rus Roman Abramovich, a acostat în portul turcesc Bodrum, în cursul zilei de luni. Ambarcațiunea de lux, care ar valora circa 600 de milioane de dolari, a întâmpinat un mic obstacol în timpul manevrelor de acostare.

Un grup de navigatori din Odesa a încercat să blocheze operațiunea, folosind o barcă de mici dimensiuni care s-a pus în calea iahtului.

Conform agenției de presă Nexta, oamenii care s-au opus intrării iahtului în port au fost ridicați de poliție, iar ambarcațiunea a tras la mal, fără incidente.

Vezi VIDEO mai jos!

In Turkish #Bodrum, a young team of yachtsmen from #Odessa tried to prevent Roman Abramovich's yacht from mooring in the port. It all ended with the arrival of the local police. Abramovich's yacht had to be released. Fortunately no one got hurt. pic.twitter.com/Bgmudq3xlx