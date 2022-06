VIRAL! Bodyguarzii cancelarului Olaf Scholz s-au fotografiat cu frații Klitschko

Joi, Olaf Scholz s-a aflat în Kiev alături de președintele Franței, Emmanuel Macron, președintele României, Klaus Iohannis, și de premierul Italiei, Mario Draghi.

Vizitele celor patru au fost însoțite de măsuri speciale de securitate, cei patru fiind permanent însoțiți de un puternic dispozitiv de securitate, așa cum se vede și în pozele postate pe contul de Twitter al președintelui român.

No words to describe the unimaginable human tragedy and horrible destructions we saw today in Irpin. I strongly renew my appeal for all Russian perpetrators to be held responsible by the international criminal justice, which Romania fully supports. pic.twitter.com/ZEb8k2s6EC