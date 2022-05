Vladimir Putin chiar are parkinson? Trei experți internaționali au dat verdictul

Informațiile au circulat rapid pe internet și au ajuns în toate colțurile lumii, iar cei de la Deutsche Welle au stat de vorbă cu un neurogenetician de la Institutul Britanic de Cercetare a Demenței, pentru a comenta imaginile cu liderul de la Kremlin.

Pe numele lui John Hardy, expertul a afirmat că, din punctul lui de vedere, Vladimir Putin nu ar avea parkinson: „Este puțin probabil ca adevărații neurologi să comenteze, deoarece sunt învățați să nu își dea cu părerea niciodată despre persoane care nu sunt pacienții lor. Din punctul meu de vedere, nu există niciun semn de parkinsonism. Nu arăta bine, dar nu era vorba de boala Parkinson”.

Putin was not looking at all well today. People have particularly noted his hunched position and the fact he never let go of the table during the entire 12-minute meeting with Shoigu. (Source: @SvobodaRadio.) pic.twitter.com/cjPyNh0l9F