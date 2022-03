Vladimir Putin: "Poporul rus este capabil să distingă adevărații patrioți de nemernici și trădători"

„Occidentul colectiv încearcă să ne spargă societatea speculând asupra pierderilor militare și asupra efectelor socio-economice ale sancțiunilor, pentru a provoca o revoltă populară în Rusia”, a spus Putin într-un video distribuit pe Twitter.

„Dar orice popor, în special poporul rus, este capabil să distingă adevărații patrioți de nemernici și trădători și îi va „scuipa” ca pe niște muște aterizate accidental în gură, a spus el despre cei care nu susțin Kremlinul.



While Zelenskyy gets an ovation in DC, Putin gives an angry speech, calls Ukrainian govt “Nazi,” lashes out at Russia’s alleged 5th column. “Russian people will always be able to tell the true patriots from bastards and traitors.” Chances of a real ceasefire not looking good.