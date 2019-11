VoiceNews.ro: news for the new generation

Într-o piață media asaltată de tot mai multe surse greu de verificat, fake news și timp din ce în ce mai limitat pentru a confrunta informațiile, o nouă platformă oferă știri verificate din surse de încredere, accesibile de pe calculator, mobil, smartTV, smart speaker sau orice alt dispozitiv smart care poate fi controlat prin voce. Voicenews.ro oferă ”news for the new generation”.

Voicenews.ro este un proiect dezvoltat de echipa Europa FM și reprezintă pasul următor în materie de știri, fiind o platformă în care totul este scurt și la obiect, dar mai ales este pregătit pentru integrarea cu dispozitive smart care pot fi controlate prin intermediul vocii.

Proiectul a fost dezvoltat prin Digital News Innovation Fund (DNI) al Google și a fost perfecționat în ultimul an de zile astfel încât să poată fi controlat vocal și să ofere prin vocea unor jurnaliști sau cu ajutorul AI știrile importante rapid, grupate pe regiuni sau domenii de interes.

”Pornind de la obiceiurile de consum și de la limitarea multor utilizatori la o singură sursă pentru informare, VoiceNews.ro caută să ofere într-un singur loc fix acea sursă care vine cu informația corectă, completă și mai ales verificată.

Cum tot mai mulți utilizatori, inclusiv din România, se orientează către dispositive smart și caută să facă mai multe operațiuni în același timp, VoiceNews.ro oferă informațiile rezumate cu ajutorul unei voci prietenoase.

VoiceNews.ro se adresează oamenilor care nu au timp să consulte mai multe surse pentru a găsi informația completă și verificată, așa că jurnaliștii din spatele platformei fac această analiză și recomandă o sursă de încredere pentru fiecare subiect.

Fie că este accesată vocal plaforma sau tradițional, în aplicația Voicenews.ro sau prin www.voicenews.ro informația este accesibilă într-un scurt rezumat de cel mult 1-2 paragrafe și un titlu mereu informativ.

Nu căutăm că rostogolim fenomenul de click-bait pentru mai multe vizualizări, ci să atragem spre știri și o informare corectă și pe cei care considerau că acest lucru este un mare consumator de timp.

Promisiunea noastră este că în cel mult 5 minute, la finalul unei zile, oricine poate avea acces la un sumar audio cu cele mai importante informații de interes național, internațional sau doar regional. Pentru cei care vor mai multe detalii despre un subiect, acestea pot fi accesate simplu cu ajutorul surselor recomandate de VoiceNews.ro”, explică Toader Păun, coordonatorul platformei.

Proiectul este gândit drept o plaformă menită să aducă ”news for the new generation”, care poate fi accesată pe www.voicenews.ro, prin intermediul aplicației pentru Android , IOS, Smart TV, în Google Home - Smart Speaker & Home Assistant. ”Buletinul de știri” poate fi controlat vocal și direct de pe desktop sau mobil prin intermediul browserului Google Chrome.

Soluțiile tehnice pentru platforma VoiceNews.ro au fost dezvoltate împreună cu echipa de programatori BlackBullet.

”Dezvoltarea proiectului VoiceNews.ro a fost o provocare luând în calcul că principala cerință a fost ca toate știrile să se poată accesa atât pe web, mobile, Smart TV cât și pe Smart Speakere. Este primul proiect complex de acest fel care a deschis calea, în ultimele luni, și pentru alți dezvoltatori de pe piața românească.

Implementarea pe Google Home a fost mai mult decât o provocare din punct de vedere al tehnologiei, astfel încât redarea știrilor pe astfel de dispozitive să fie simplă din punct de vedere al utilizatorului, iar în present îmbunătățim în permanență acest process pe baza feedabckului celor care aleg să utilizeze platforma încă de la început”, precizează Mădălin Staniu, managing partner BlackBullet - On Target Digital Solutions.

Pentru o pronunție cât mai fidelă și corectă în limba română, VoiceNews.ro a semnat un parteneriat cu Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, specialiștii de aici punând bazele unui motor TTS (Text To Speech) – Romanian TTS. Astfel, știrile pot ajunge la utilizatori mai rapid, fiind eliminat practic timpul necesar înregistrărilor într-un studio. Această caracteristică este una care suferă îmbunătățiri permanente, pe măsură ce proiectul VoiceNews.ro se dezvoltă și adună surse și știri suplimentare.

“Lansarea publică a platformei VoiceNews.ro vine în plină campanie electorală, într-o perioadă cu frământări politice interne, dar și cu evenimente internaționale care modelează istoria, astfel încât misiunea nostră de a filtra știrile și de a elimina sursele de fake news este cu atât mai importantă”, consideră Toader Păun.