Zelenski, eroul unei cărți de benzi desenate: de la comediant la președinte de țară în război

Volodimir Zelenski, actorul de comedie ajuns președinte al Ucrainei, are o poveste de viață cu adevărat impresionantă. Evoluția liderului este acum prezentată într-o carte de benzi desenate.

Evoluția lui Zelenski a devenit subiectul unei cărți de benzi desenate

„TidalWave Comics este mândră să anunțe adăugarea biografiei lui Volodimir Zelenski la populara sa serie de benzi desenate, care prezintă actori politici”, a anunțat compania.



Intitulată "Puterea politică: Volodimir Zelenski", cartea de 22 de pagini spune povestea modului în care liderul a ajuns la putere în 2019, promițând să pună capăt războiului cu separatiștii susținuți de Moscova în estul Ucrainei. Interpretând la un moment dat un președinte fictiv într-un serial de televiziune, el nu avea nicio experiență politică atunci când a preluat funcția de președinte al țării.



Out now from @TidalWaveProd on @DriveThruComics is Political Power: Volodymyr Zelenskyy

