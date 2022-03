„How to win”, al treilea eveniment din seria Effie Talk, 31 martie, ora 10.30, live pe Facebook

Revenim cu o noua editie Effie Talks, organizat de IAA România și UAPR. Evenimentul va completa informațiile din evenimentele trecute cu perspectiva a trei echipe care au câștigat câte un Gold Effie anul trecut.

În întâlnirea „How to Win” am invitat trei echipe câștigătoare la Effie 2021, premiate cu Gold, în trei categorii diferite: Brand Experience, Retail și Financial Services. Vom avea parte de studii de caz care să arate complexitatea unei campanii de succes, aprofundând strategiile și tacticile utilizate de către echipele Rompetrol - Webstyler, Carrefour - Publicis și ING - Jam Session.

„Engage to Stay” – Rompetrol & Webstyler

Premiu: Effie Gold

Categoria: Brand Experience

Reprezentând Rompetrol, unul dintre cele mai cunoscute și populare branduri de origine românească, echipa Rompetrol x Webstyler îi va include pe:

• Ioana Enache - Digital&Loyalty Manager, Group Marketing, Rompetrol, cu aproape trei decenii de experiență la nivel executiv, marketing strategic, comunicare, reputație, branding și rebranding;

• Bogdan Nițu - General Manager, Webstyler, cu peste două decenii de experiență în management și strategie ca partener și fondator la Webstyler.

„The Little Box of Greens” – Carrefour & Publicis

Premiu: Gold Effie

Categoria: Retail

Reprezentând Carrefour, primul retailer care a adus conceptul de hipermarket în România, echipa Carrefour x Publicis le va include pe:

• Miruna Micșan - Brand Manager Private Labels & Exclusivities, Carrefour Romania, cu experiență în brand management atât pentru Carrefour, cât și pentru TEX.

• Raluca Kovacs - Chief Strategy Officer, Publicis Romania, cu experiență indelungata în strategie, design, new media.

„Stay@Homebank” – ING & Jam Session

Premiu: Gold Effie

Categoria: Financial Services

Reprezentând ING, prima instituție financiară internațională care a deschis o sucursală în România după 1989, echipa ING x Jam Session le va include pe:

• Wenka Booij - Head of Brand and Marketing, ING Bank Romania, cu aproape 20 de ani de experiență în marcom: brand strategy, brand direction, management și nu numai.

• Irina Pencea - Co-Founder & CEO, Jam Session Agency, cu experiență amplă în management, business development și marketing strategy.

Evenimentul va avea loc pe 31 martie, între orele 10:30 - 12:30, live pe Facebook la link-ul: https://fb.me/e/29sxrXNb1

Și vă reamintim că mai sunt doar 3 săptămâni și câteva zile până pe 13 aprilie, data limită de înscriere a cazurilor Effie în competiție.

EFFIE Awards este un festival internațional sub licența EFFIE Worldwide, Inc. EFFIE Awards a fost lansat în 1968, în SUA. Romanian EFFIE Awards este un eveniment de marcă al industriei de marketing și comunicare, organizat de International Advertising Association Romania (IAA Romania), în parteneriat cu Uniunea Agențiilor de Publicitate din România (UAPR).

Pentru toate detaliile referitoare la ediția EFFIE 2022: www.effie.ro

Pentru înscrierea în competiția Effie 2022: https://effie-romania.acclaimworks.com/