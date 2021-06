Facem Level - Summer Edition: AKollo testează cele mai populare jocuri pe cele mai tari laptopuri

AKollo revine pe PRO TV PLUS cu două ediții speciale Facem Level Summer Edition susținute de REPUBLIC OF GAMERS.

Pentru fanii emisiunii Facem Level, AKollo revine cu două ediții noi, iar primul dintre ele va apărea pe 30 iunie.

Primul joc va fi Grand Theft Auto 5 și, pentru că experiența trebuie să fie unică și cu adevărat specială, AKollo va avea la dispoziție două laptopuri ASUS din gama Republic of Gamers, create special pentru cele mai bune jocuri.

Cu ce ne vor mai impresiona aceste noi ediții? Ei bine, chiar și decorul va fi total diferit. “Facem Level Summer Edition susținută de REPUBLIC OF GAMERS va avea o vibrație cu totul diferită, de la tranziția din biroul de acasă la filmări la studioul PRO TV PLUS, dar și datorită dispozitivelor de pe care vom juca jocuri. ASUS ne oferă două laptopuri din gama Republic of Gamers, de pe care vom încerca două dintre cele mai urmărite jocuri de pe Youtube-ul românesc. Jocuri care necesită ceva putere si nu au portabilitate tocmai ușoară.

Desigur că eu trebuie sa testez aceste produse înainte de filmări și vă garantez ca aceste “avioane” de laptopuri nu vă vor dezamăgi.





În primul episod, vrem să demonstrăm în forță aceste declarații așa că vom pune la încercare consacratul Grand Theft Auto 5”, spune AKollo.

Prima ediție va fi publicată pe 30 iunie pe PRO TV PLUS.