Wine Trips România | Acasă la The Iconic Estate, ambasadorul vinului românesc în lume

O călătorie este cu adevărat memorabilă dacă vorbești despre ea mulți ani după ce te-ai întors acasă. Vinul este o poveste în sine, pentru că îți oferă experiențe care trec testul timpului. În episodul 8 al emisiunii „Wine Trips România” descoperim istoria unui loc remarcabil din patria vinului.

Sportul și muzica au fost mereu ambasadori ai României pe toate continentele. E bine știut că victoriile și succesul strâng oamenii laolaltă într-un crez comun. Vinul nu face notă discordantă și suntem onorați să vă prezentăm un alt ambsador al României pe toate meridianele.

Somelierul Sergiu Nedelea, Wine Trips România și Jorge au primit locuri în primul rând într-o călătorie cu iz spumant în Dealu Mare. Iată că am ajuns și la The Iconic Estate, brandul sub care se produc vinuri „liniștite” și vinuri spumante după o metodă consacrată în Franța.

Crama The Iconic Estate este parte a Alexandrion Group, lider de piață în producția și distribuția de vinuri și băuturi alcoolice din România. Pe 255 de hectare din podgoria Dealu Mare se cultivă azi 18 soiuri de vin, printre care amintim Pinot Noir, Fetească Neagră, Cabernet Sauvignon, Merlot, Chardonnay, Shiraz, Viognier, Pinot Grigio, Sauvignon Blanc și Cabernet Franc.

Însă The Iconic Estate duce mai departe cu mândrie povestea Pivnițelor Rhein & CIE Azuga, cel mai vechi loc din România în care se produc vinuri spumante.

„Vorbim de cea mai veche cramă de spumant din România, fondată în 1892 de o familie de sași veniți din Brașov. Iar Iconic Estate a continuat povestea, de la 1800 până în prezent”, spune somelierul Sergiu Nedelea în episodul 8 al emisiunii, care e disponibil pe PROTV PLUS și VOYO.

Sala celor 1.000 de baricuri, „locul unde se educă vinurile”

Gazdele noastre au fost Lorena Deaconu-Stoian, enologul cramei, și Stelios Savva, CEO Alexandrion Group. Cei doi ne-au introdus în lumea fascinantă a creării vinurilor emblematice de la cramă odată cu prezentarea impozantei săli cu 1.000 de baricuri.

„Aici este comoara. Ceea ce vedeți în aceste butoaie dobândește un gust unic. Lorena știe toate secretele și ne bucurăm mult că e aici, să aibă grijă de toate aceste butoaie. Suntem foarte mândri că vinurile pe care le producem aici sunt exportate în peste 40 de țări. Suntem unul dintre cei mai mari exportatori de vin din România”, dezvăluie Stelios Savva, care a făcut o mărturisire mai puțin cunoscută de iubitorii de vin.

Din câte se pare, Brazilia este unul dintre cei mai mari importatori de Fetească Neagră produsă de cramă, lucru poate greu de imaginat dacă realizăm că în regiune sunt țări cu mare tradiție în producerea vinului și cu soiuri legendare. Imediat ce un stoc este trimis în țara sud-americană, cei de la Iconic Estate îl pregătesc pe următorul, fiindcă știu că o nouă comandă este iminentă.

Cel mai apreciat vin al Cramei The Iconic Estate este Hyperion Fetească Neagră, „un vin foarte solid, foarte structurat, foarte bine maturat și învechit”, cu o culoare „foarte intensă, cu note rubinii”, conform enologului Lorena Deaconu-Stoian.

Jorge, deși mare amator de vinuri albe și roze, s-a declarat vrăjit de vinul emblematic prezentat de enologul cramei. Înainte să vă lăsăm în compania oaspeților noștri, în VIDEO-ul de mai jos, vă mai spunem că puteți vizita crama în fiecare zi de sâmbătă, cu programare prealabilă. La pachet cu degustări de neuitat de vinuri maturate în baricurile The Iconic Estate, firește.



Rămâneți cu noi pentru alte aventuri în patria vinului, alături de Wine Trips România, Sergiu Nedelea și invitații săi!

Articol susținut de eMAG.